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Fotógrafo pede indenização após prefeitura usar imagem de capa de disco para mosaico em pórtico de Alegrete

Luiz Ávila alega semelhanças entre dois murais decorativos da estrutura e uma fotografia de sua autoria; administração municipal afirma ter encontrado a imagem no Google

William Mansque

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