Espaço em Porto Alegre permite ouvir milhares de discos de vinil e CDs gratuitamente; veja destaques do acervo

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Vinis raros de artistas como Beatles, João Gilberto, Milton Nascimento e Mutantes dividem espaço com CDs, DVDs, livros e até partituras, a exemplo da ópera Il Guarany, de Carlos Gomes. Essas são algumas das atrações da Discoteca Pública Natho Henn, que fica na Casa de Cultura Mario Quintana, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Inaugurada em 1955 pelo músico e compositor Nathalio Rodrigues Henn (1910-1958) e desde 1990 funcionando no centro cultural, a discoteca recebe pesquisadores, músicos e público em geral. Lá o visitante pode ouvir gratuitamente discos de vinil e CDs. Alguns títulos podem ser retirados, sob consulta (veja detalhes ao final).

No total, são mais de 60 mil itens, dos quais 12,8 mil vieram do extinto Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore (IGTF). A maior parte do acervo, no entanto, foi doada por pessoas físicas.

Veja clássicos e raridades em vinil

Internacionais

Compacto de Please, Please me (1963), álbum de estreia dos Beatles , com Twist and Shout

(1963), álbum de estreia dos , com Twist and Shout The Köln Concert (1975), de Keith Jarrett , um dos discos de jazz mais vendidos de todos os tempos

(1975), de , um dos discos de jazz mais vendidos de todos os tempos Big Science (1982), de Laurie Anderson , um dos mais procurados

(1982), de , um dos mais procurados Trilha sonora de Angelo Badalamenti para a cultuada série Twin Peaks (1990-1991), criada por Mark Frost e David Lynch. Também bastante procurada, é uma edição nacional feita a partir de uma exibição da Rede Globo

Nacionais

Gal Costa (1969), com as clássicas músicas Namorinho de Portão e Baby

(1969), com as clássicas músicas Namorinho de Portão e Baby Primeira prensagem de Mutantes (1969), da banda de rock

(1969), da banda de rock Compacto Hermes Aquino (1969), do músico de mesmo nome, sobre um festival internacional de canção popular

(1969), do músico de mesmo nome, sobre um festival internacional de canção popular Flor de Pedra (1970), de Tom Jobim , em edição de 1974, difícil de ser encontrada

(1970), de , em edição de 1974, difícil de ser encontrada Expresso 2222 (1972), de Gilberto Gil , gravado logo após o artista retornar do exílio na Inglaterra, com capa que pode ser desdobrada

(1972), de , gravado logo após o artista retornar do exílio na Inglaterra, com capa que pode ser desdobrada João Gilberto (1973), conhecido como o "álbum branco" do músico, mixado pela engenheira de som estadunidense Wendy Carlos, vencedora de três Grammy

(1973), conhecido como o "álbum branco" do músico, mixado pela engenheira de som estadunidense Wendy Carlos, vencedora de três Grammy Milagre dos Peixes (1973), de Milton Nascimento , obra que chegou a ser censurada pela ditadura militar. Esta edição tem uma capa que também pode ser desdobrada

(1973), de , obra que chegou a ser censurada pela ditadura militar. Esta edição tem uma capa que também pode ser desdobrada Primeiro disco dos Almôndegas , de 1975, que leva o nome do grupo e traz a canção Vento Negro

, de 1975, que leva o nome do grupo e traz a canção Vento Negro Clara Crocodilo (1980), de Arrigo Barnabé e a Banda Sabor de Veneno, primeiro álbum do músico e compositor de vanguarda

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Busca pelo público jovem

A diretora da Casa de Cultura Mario Quintana, Adriana Sperandir, diz que o público da discoteca é composto especialmente por pesquisadores e pessoas na faixa de idade dos 40+.

— Também temos ações como oficina de discotecagem, que atrai um público jovem. Essa é a nossa intenção, para que os jovens conheçam o acervo — afirma.

A Assistente de Políticas Públicas e Gestão Governamental da discoteca, Rosane Camargo, ressalta que os visitantes têm à disposição um setor de audições para ouvir música. No Palco Lory F., que integra o espaço, foi disponibilizado um toca-discos com alguns vinis relacionados aos temas expostos periodicamente no local.

— A pessoa que não conhece um toca-discos ou nunca viu um disco pode chegar ali e ouvir — exemplifica.

Vinculada à Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac), a Discoteca Natho Henn abriga outros espaços, como o Auditório Luis Cosme, a Biblioteca Armando Albuquerque — onde ficam partituras, livros e reportagens sobre música — e a Sala Paulo Moreira, com CDs, DVDs e livros que eram do acervo do jornalista cultural morto em 2023.

Discos de festivais nativistas

Adriana, diretora da Casa de Cultura, conta que a música gaúcha e os novos compositores do Estado predominam na preferência do público:

— As maiores raridades aqui são os discos dos festivais nativistas, que pertenciam ao Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore.

O programa semestral Vozes do Acervo, integrado por crianças dos nove aos 12 anos, escolhe um compositor gaúcho para os pequenos estudarem. No final, eles apresentam um espetáculo ao público.

Seleção de itens doados

As doações recebidas passam por uma comissão avaliadora. Normalmente, os doadores entram em contato e encaminham uma relação do que pretendem repassar para o espaço.

— Recebemos muitos documentos novos e temos muitas coisas duplicadas que compartilhamos com acervos de outros municípios do Estado — cita a diretora.

Como funciona a Discoteca Pública Natho Henn

Audições de discos de vinil e CDs são mediante agendamento pelo e-mail discotecanathohenn@sedac.rs.gov.br. Empréstimos são sob consulta.