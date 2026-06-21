Música

Arte e ancestralidade
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"Dou às árvores mortas uma chance de viverem outra vez": luthier de Viamão cria tambores com troncos descartados

Artista, capoeirista e educador social Cássio Tambor confecciona instrumentos que se diferenciam por preservarem as formas naturais da madeira

Camila Bengo

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