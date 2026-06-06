Música

De volta a Porto Alegre
Notícia

"Cada detalhe foi pensado para as pessoas viverem os capítulos da nossa história juntos", diz Luan Santana sobre show no Beira-Rio

Artista se apresenta neste sábado, às 20h, em espetáculo que revive diferentes fases de sua trajetória musical no palco

Alexandre Rodrigues

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