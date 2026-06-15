Bonnie Tyler acorda do coma induzido após um mês

Cantora é conhecida pelos hits "Total Eclipse of the Heart" e "Holding Out for a Hero". ANDREW MATTHEWS / POOL

A cantora britânica Bonnie Tyler saiu do coma após um mês. Segundo comunicado da família, divulgado nesta segunda-feira (15), ela segue internada na UTI de um hospital em Portugal e está "muito debilitada".

"Embora seu quadro esteja melhorando, o processo é lento. Os médicos permanecem confiantes de que ela se recuperará bem, mas isso levará tempo", diz trecho da nota.

A cantora britânica foi colocada em coma induzido após uma cirurgia intestinal de emergência em 7 de maio. coma para auxiliar em sua recuperação, segundo um porta-voz da artista.

A equipe da cantora ainda afirmou que todos os shows agendados para o verão europeu serão cancelados e adiados.

"Pedimos desculpas a todos os fãs de Bonnie e aos nossos parceiros promotores pela decepção, mas confiamos que vocês compreenderão e terão paciência nessas circunstâncias difíceis. Esperamos vê-los no próximo ano."

Voz rouca e cabeleira loira

Bonnie Tyler é o nome artístico de Gaynor Hopkins. A artista, nascida no País de Gales, alcançou a fama no final da década de 1970 com o sucesso It’s a Heartache, antes de se tornar uma das grandes figuras dos anos 1980 graças a hits como Total Eclipse of the Heart (1983) e Holding Out for a Hero (1984).

Conhecida pela voz rouca e sua cabeleira loira, Bonnie Tyler representou o seu país no Festival Eurovision em 2013 com a música Believe in Me. Terminou em 19º lugar.