Música

No clima da Copa
Notícia

Após sucesso de "Alô Virgínia", Grupo Chocolate apresenta música inspirada na Seleção Brasileira: "Comemorar as vitórias"

Novo trabalho, intitulado "Nossa Hora Chegou", reúne referências ao universo do futebol e chega embalado pelo momento de destaque vivido pelos artistas gaúchos

Alexandre Rodrigues

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