Após sucesso de "Alô Virgínia", Grupo Chocolate apresenta música inspirada na Seleção Brasileira: "Comemorar as vitórias"

Da esquerda para direta: Matheus Dias, Luiz Alberto, Gabriel Rocha e Léo Maia. André Ávila / Agencia RBS

Depois do sucesso de Alô Virgínia, que viralizou nas redes sociais e colocou o Brasil inteiro para dançar — incluindo a própria influenciadora digital —, o Grupo Chocolate aposta em mais um lançamento com potencial para conquistar o público. Em clima de Copa do Mundo, os gaúchos apresentam Nossa Hora Chegou, faixa que integra o audiovisual Copagode.

A produção — que contou com as participações dos sósias de Vini Jr. e Ronaldinho Gaúcho, reforçando a conexão com o universo do futebol — chega para embalar torcedores e apaixonados pelo esporte em todo o país.

Em entrevista exclusiva, o quarteto formado por Gabriel Rocha (voz e cavaquinho), Luiz Alberto (voz), Matheus Dias (pandeiro) e Léo Maia (tantan) falou da novidade, além de abrir o jogo sobre a aproximação com o segmento gospel e a experiência de participar do Domingão com Huck, da TV Globo, em fevereiro deste ano.

Entrevista com o Grupo Chocolate

Qual é a principal mensagem que vocês querem transmitir com Nossa Hora Chegou?

Luiz Alberto: Acho que tem que tocar no Vini que é gol, né? (risos) Tem que tocar no Vini, tem que tocar no Raphinha, no Neymar... Vamos confiar neles. Até a convocação do Neymar, a gente estava nessa expectativa por causa da própria música, porque gravamos ela com o Neymar (o nome do jogador aparece na letra). Se ele não fosse convocado, a gente teria que ajustar o áudio para lançar. Depois da convocação, sentimos uma energia diferente da torcida. Agora, torcemos para que essa música embale a Seleção em busca do hexa.

Gabriel Rocha: Aproveitando o assunto Copa, estamos aí com o projeto Pagode, Futebol e Churrasco, em parceria com o Pagode do Boli e o Casarão do Samba. O evento ocorre toda quarta-feira na Arena Barra 7, em Porto Alegre. No dia em que gravamos a música por lá, ela já teve uma resposta muito boa do público. A ideia é comemorar as vitórias do Brasil com ela e ver a galera cantando cada vez mais. Também estaremos no The Soccer Point, na Casa Vetro, e, nas oitavas de final, em Fortaleza. Então, por enquanto, a nossa Copa do Mundo é essa: passar bastante tempo aqui em Porto Alegre, perto da nossa galera.

Olhando a trajetória de Alô Virgínia, qual vocês acreditam que foi o principal ingrediente para a música conquistar tanta gente?

Gabriel Rocha: Foram vários fatores, mas principalmente a dança, que é fácil e simples de fazer.

Luiz Alberto: É uma dança democrática. Mesmo quem não sabe fazer um passinho “na régua” consegue acompanhar. Acho que a época do ano também ajudou. Era Natal, família reunida... Costumamos dizer que foi uma soma de ingredientes. Além disso, várias personalidades fizeram a coreografia, o que potencializou ainda mais o alcance.

Como foi gravar o Domingão com Huck?

Gabriel Rocha: Foi muito emblemático, porque participar do Domingão é um sonho para qualquer artista. Para nós, foi uma grande conquista, ainda mais por estar ao lado da Virginia. Todas as vezes em que conversamos com ela, foram conversas muito leves. Ela sempre nos recebeu bem.

Luiz Alberto: Quando a gente faz uma música para alguém, fica aquela dúvida: “Será que a pessoa vai apenas agradecer e seguir a vida?” Mas ela sempre nos recebeu muito bem e nos tratou com muito carinho.

"Nossa Hora Chegou" é a nova aposta do Grupo Chocolate. Divulgação

Quando uma música se torna um fenômeno, existe o risco de os artistas enjoarem de tocá-la?

Gabriel Rocha: A energia do público é o nosso combustível. Em cada lugar que chegamos, a galera nos recebe muito bem, não só por essa música, mas pelas outras também. Essa troca nos dá ainda mais vontade de continuar tocando. Podemos cantar essa música 500 mil vezes que vamos continuar gostando.

Luiz Alberto: Tanto que a gente toca ela duas vezes no show. Começar uma apresentação com uma música nossa e ver que ela é um dos grandes momentos do espetáculo é muito gratificante. É o que todo artista busca: fortalecer o seu trabalho autoral.

O grupo vive uma das fases mais marcantes da carreira. Como vocês estão lidando com esse momento de tanta visibilidade e reconhecimento?

Gabriel Rocha: Estamos lidando com muita seriedade e responsabilidade, da mesma forma que fizemos durante toda a carreira. Claro que, com mais visibilidade, a responsabilidade aumenta. Passamos a impactar e influenciar mais pessoas. Todo artista tem essa responsabilidade, porque tem um alcance muito grande. Também existe o compromisso de representar o nosso Estado para o restante do Brasil.

Em que momento vocês perceberam que a sonoridade gospel fazia sentido dentro do universo musical do grupo?

Gabriel Rocha: Falando por mim, comecei a me aproximar mais do gospel depois que perdi meu pai. Passei a ouvir louvores diariamente e isso me fez muito bem. Independentemente da religião de cada um, é algo que me fortalece. A partir dessa experiência, compartilhei isso com os guris e surgiu a ideia de incluir música gospel no DVD (Do Nosso Mundo, registrado em outubro de 2025).

Luiz Alberto: Trazendo um bastidor dessa gravação, lembro muito da sensação que tive ao ver a reação das pessoas no dia. Ficou muito forte para mim a ideia de que aquilo poderia mudar a vida de alguém. E, se mudar a vida de uma pessoa, já terá valido a pena. São duas músicas muito bonitas (Mão de Deus e Girassol), com muito significado e potencial para impactar quem estiver ouvindo. Elas podem mudar um dia ou até um momento importante na vida de alguém. Existem muitos significados por trás dessa gravação. Mais do que uma questão de crença, o que nos move é o impacto positivo que essas músicas podem causar nas pessoas.

Com a influenciadora digital Virginia durante a gravação do "Domingão com Huck". Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

Te programa!

O Grupo Chocolate é uma das atrações confirmadas do The Soccer Point. A banda se apresentará neste sábado (13), dia da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, e também nos outros dois jogos do Brasil pela fase de grupos, nos dias 19 e 24 de junho. O evento será realizado na Casa Vetro (Avenida Veríssimo de Amaral, 110), em Porto Alegre. Os ingressos estão disponíveis no site nexteventosbrasil.com. Mais informações: no Instagram @thesoccerpointoficial.