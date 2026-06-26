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Após Anitta confirmada, empresários apostam na volta de Porto Alegre à rota dos grandes shows

Sócios à frente da Fly 51, Marcos Paulo e Rodrigo Bili detalham trajetória de mais de uma década no entretenimento e comentam desafios de trazer artistas de peso para a Capital

Alexandre Rodrigues

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