"A reconciliação aconteceu bem antes": Xande de Pilares e Revelação se reúnem em show em Porto Alegre

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Xande de Pilares (centro) volta a se reunir com o Grupo Revelação para turnê especial. Fernando Youg / Divulgação

Após 12 anos, Xande de Pilares volta a se apresentar com o Grupo Revelação. O cantor e a banda irão se reunir na turnê Tava Escrito: O Reencontro Histórico, que passará por Porto Alegre em 15 de agosto. A apresentação será realizada na Fly 51.

No palco, Xande divide espaço com seu sobrinho, Jonathan Alexandre — também conhecido como Mamute —, que é o atual vocal do Revelação. O grupo também é formado por Mauro Júnior (banjo), Rogerinho (tan-tan), Beto Lima (violão), Sérgio Rufino (pandeiro) e Artur Luis (reco-reco).

Xande deixou o grupo carioca em 2014 para se dedicar à carreira solo. O cantor estava desde o começo do Revelação, em 1991, que se projetou nos anos 2000 com sucessos como Deixa Acontecer, Coração Radiante e Tá Escrito.

Apesar do tom celebrativo, a turnê não é uma volta definitiva do cantor ao grupo, mas sim um reencontro pontual. O primeiro show da reunião está previsto para 27 de junho, no Rio de Janeiro (RJ).

Zero Hora conversou com Xande e Mauro sobre o show e Porto Alegre. Confira a seguir.

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O que motivou essa reunião para a turnê "Tava Escrito: O Reencontro Histórico"? Como foram as conversas?

Xande: A saudade. A saudade de tocar junto, de saber a experiência que cada um viveu. Durante a separação, ninguém desistiu de nada. Continuamos tratando a música e a carreira da mesma forma. Esse reencontro está sendo um momento além de especial, porque a gente vai poder colocar em prática a segunda parte da história da Revelação, com passagem importante do Almirzinho e do Davi, e o Mamute que está aí. Será uma oportunidade de presentear aquela pessoa que tinha cinco anos ou que nasceu naquele período, ou quem viveu e não vai mais para a rua, mas irá comparecer porque precisa matar essa saudade. E vamos matar a saudade de tocarmos juntos e poder falar de música dessa forma tão especial e bacana.

Vocês já comentaram em diferentes momentos que desgastes antecederam a saída do Xande. O quanto essa turnê é celebração e o quanto ela também é reconciliação?

Mauro: A reconciliação aconteceu bem antes. Muita gente ainda acha que a gente não se fala. É coisa do passado, tem muito tempo. Só não tínhamos encontrado o momento certo para realizar esse reencontro. Muita gente fala em volta do Xande para o Revelação, o que não é. Xande está muito bem na carreira solo, ganhador de Grammy e fazendo os projetos dele. Por sua vez, o Revelação também está muito bem, com o sobrinho do Xande no vocal (Mamute). É um reencontro para celebrar o sucesso de ambas as partes. O grande plus desse encontro é o Mamute, porque o Revelação com o Xande a maioria das pessoas já assistiu. Mas não assistiu ao Revelação com o Mamute. Eles vão ter a oportunidade de vê-lo despejar seu talento no palco junto com o tio. E a gente ali dando esse reforço na parte musical, apoiando esses dois loucos (risos). Vai ser mágico.

O próprio título da turnê, "Tava Escrito", parece sugerir que esse reencontro parecia inevitável para vocês.

Mauro: É, "tava escrito" o reencontro. Tava escrito que o Jonathan seria cantor do Revelação, que era o sonho dele, por ser sobrinho de Xande, por ter o Xande como pai dele, a referência dele musical toda, que é o Revelação com o Xande. Então acho que Tava Escrito foi o nome ideal para o projeto.

Acho que hoje está muito passageiro. Tudo que as pessoas fazem hoje é pensando nos dois minutos de TikTok. A gente, não. MAURO

O que o público gaúcho pode esperar do show dessa turnê?

Xande: Vamos continuar retribuindo o carinho que o povo gaúcho sempre teve com a gente. Lembro de uma passagem em que íamos a Porto Alegre e estávamos preocupados com o repertório. Quando fomos nos apresentar, eles cantavam o primeiro disco inteiro (Revelação, de 2000)! Aquele disco lá que eu não gosto de ouvir, que é exatamente a época que eu não queria ser cantor. Não queria essa responsabilidade, só queria estar ali. Chegamos a Porto Alegre, e a galera cantou Compasso do Amor, Ombro Amigo, Coisa Fofa, Amor de se Invejar. E a gente ali não entendendo o processo, porque era a primeira vez que saíamos da nossa cidade. É muito mais que especial poder repetir a história.

Tem que ter sentimento, irmão. Porque quando você o tem e repassa, alguém recebe e retribui. XANDE

O Revelação é um grupo que seguiu sua caminhada após a saída do Xande e criou toda uma nova história. Como foi esse processo de reajustar a engrenagem do grupo nos últimos anos?

Mauro: Duas peças fundamentais para que isso pudesse ter acontecido. Uma delas é o Almirzinho, que veio para o Revelação após a saída do Xande e hoje tem sua carreira solo em São Paulo. E o outro é o Davi, que veio logo depois do Almirzinho. Nós não estaríamos aqui hoje montando um espetáculo desse para apresentar. Durante a saída do Xande, houve aquele processo todo que acontece com qualquer banda, com qualquer ressentimento de gente que torce para um lado ou outro. O que é normal, mas para gente não era, pois não estávamos acostumados com a internet. Hoje tiraríamos isso de letra. Almirzinho entrou num momento em que tomou pedrada pra caramba, porque entrou no lugar do Xande em um momento em que o Revelação estava nas alturas. Logo depois, veio o Davi também tomando pedrada. Os dois foram importantes, não deixaram a gente desistir. A transição passou por aí até chegar no Mamute, que deu muito certo. E o raio estava no mesmo lugar, dentro da casa do Xande. Ele entrou mais maduro, com o público já entendendo que o Xande realmente saiu do Revelação, que vive uma carreira solo. Até o público entender aquilo, que eles podiam curtir os dois, levou esse tempo.

O pagode dos anos 1990 e 2000 virou patrimônio afetivo do país. E o Revelação está nesse bolo, tem esse status, com tantos sucessos, vide "Coração Radiante", "Tá Escrito" e "Deixa Acontecer". Para vocês, por que esses pagodes envelheceram tão bem?

Mauro: Acho que hoje está muito passageiro. Tudo que as pessoas fazem hoje é pensando nos dois minutos de TikTok. A gente, não. Fomos para a era da internet com a filosofia antiga de gravar música de qualidade, que passe uma mensagem de amor, ou de decepção amorosa ou de superação. Também não nos vendemos, entre aspas, ao super popular para fazer sucesso. Queremos uma carreira longa.

O que diferencia o Revelação de todos esses outros grupos e artistas de pagode?

Xande: Não que a gente seja melhor ou pior. Somos fiéis à música e à característica que foi adquirida. Temos uma característica nossa, coisas que a gente aprendeu entre os anos 1980 e 1990, pra gente foi muito importante. Tem que ter sentimento, irmão. Porque quando você o tem e repassa, alguém recebe e retribui. Aí fica aquela coisa harmoniosa e bonita.

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Xande de Pilares e Revelação — "Tava Escrito: O Reencontro Histórico"