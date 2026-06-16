Música

Pagode
Notícia

"A reconciliação aconteceu bem antes": Xande de Pilares e Revelação se reúnem em show em Porto Alegre

Cantor e grupo se reencontram na turnê "Tava Escrito: O Reencontro Histórico", que passa pela Fly 51 em agosto

William Mansque

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS