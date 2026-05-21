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Por três dias, Robert Plant esbanjou carisma e fleuma britânica na Capital, extasiando a plateia em show com seu cancioneiro folk

Fábio Schaffner

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