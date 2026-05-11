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Titãs volta a Porto Alegre para celebrar os 40 anos do disco "Cabeça Dinossauro"

Lançado em 1986, álbum traz clássicos como "AA UU", "Bichos Escrotos", "Homem Primata", "Família" e "Polícia"

William Mansque

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