Titãs volta a Porto Alegre para celebrar os 40 anos do disco "Cabeça Dinossauro"

Hoje a banda é formada por Branco Mello, Tony Bellotto e Sérgio Britto. Pedro Dimitrow / Divulgação

O Titãs voltará a Porto Alegre com turnê Cabeça Dinossauro 40 anos. O show será realizado no Auditório Araújo Vianna, na noite de 17 de julho. O horário da apresentação ainda não foi divulgado.

A pré-venda de ingressos terá início na quinta-feira (14), às 14h, sendo exclusiva para clientes Itaú — há 15% de desconto no valor dos ingressos para compras realizadas com cartões de crédito do banco. Já a venda geral começa às 15h do mesmo dia (veja as informações sobre as vendas abaixo).

Realizada pela 30e e apresentada pelo Itaú Live, a turnê celebra o disco lançado pela banda em 1986. Foi um trabalho em que o Titãs chutou o balde.

Com uma sonoridade mais direta, agressiva e visceral — influenciada pelo punk rock e funk, mas sem abrir mão da tradicional veia pop —, além de letras ásperas que esbravejavam contra a sociedade, o grupo trouxe clássicos como AA UU, Bichos Escrotos, Homem Primata, Polícia, Família e a própria faixa título.

Hoje a banda é formada por Branco Mello (vocal e baixo), Sérgio Britto (vocal, teclado e piano) e Tony Bellotto (guitarra). Nas apresentações de Titãs — Cabeça Dinossauro 40 anos que se viram até o momento, o grupo tem tocado todas as 13 faixas do álbum.

Contudo, há espaço para as músicas de outros trabalhos no repertório. Entram canções como Diversão, Flores, Eu Não Aguento, Desordem, entre outras.

Titãs – Cabeça Dinossauro 40 anos