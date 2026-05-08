Tim Bernardes abre turnê de despedida de "Mil Coisas Invisíveis" em Porto Alegre; veja fotos

Tim Bernardes escolheu Porto Alegre para dar início à turnê de despedida de Mil Coisas Invisíveis. O show, realizado nesta quinta-feira (7) no Auditório Araújo Vianna, reuniu as músicas do novo disco, além de composições feitas para artistas como Maria Bethânia e Gal Costa e referências ao rock gaúcho.

A última vez que Tim esteve na capital gaúcha foi em 2024, durante a turnê de O Terno, trio paulistano do qual faz parte. Antes disso, em 2022, realizou um show solo no Theatro São Pedro.