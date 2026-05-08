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Tim Bernardes abre turnê de despedida de "Mil Coisas Invisíveis" em Porto Alegre; veja fotos

O repertório reuniu faixas do álbum, covers e referências ao rock gaúcho em show realizado no Auditório Araújo Vianna

Danielly Oliveira

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