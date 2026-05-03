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Shakira transforma Copacabana em altar de força feminina, amor ao Brasil e volta por cima

Em megashow gratuito no Rio de Janeiro, cantora colombiana reúne milhões e canta com Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo

Camila Bengo

do Rio de Janeiro*

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