Shakira se surpreende com multidão aguardando passagem de som: "Estão aqui por mim?"

Shakira ficou admirada pela quantidade de pessoas que compareceram à passagem de som. @shakira / Instagram

Shakira se surpreendeu na noite desta sexta-feira (1º) com a multidão que aguardava a passagem de som em frente ao palco montado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

— Todos eles estão aqui por mim? Não... Por mim? Por quê? — declarou a cantora colombiana, admirada, em vídeo postado em seu perfil oficial no Instagram, gravado do Copacabana Palace, onde está hospedada.

Animados, fãs se concentraram em frente ao hotel desde a manhã desta sexta aguardando acenos da artista.

A passagem de som, que é uma espécie de preparação para o show, ocorreu à noite, tendo sido acompanhada de perto por uma multidão. Shakira apareceu no palco com Maria Bethânia e um grupo de pessoas.

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O show da artista no evento Todo Mundo no Rio será neste sábado (2), às 21h45min. São aguardadas mais de 2 milhões de pessoas. Haverá transmissão pela TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay.