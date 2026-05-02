Música

Copacabana
Notícia

Shakira se surpreende com multidão aguardando passagem de som: "Estão aqui por mim?"

Cantora postou nas redes sociais vídeo gravado do Copacabana Palace, em frente ao palco montado na praia; show será neste sábado (2)

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS