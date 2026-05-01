Shakira no Rio: embaixada dos EUA faz seis alertas a turistas para show em Copacabana

Shakira é a terceira cantora a se apresentar no evento Todo Mundo no Rio. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu um alerta para os turistas norte-americanos que pretendem assistir ao megashow gratuito de Shakira na Praia de Copacabana. A colombiana se apresenta neste sábado (2) no Rio de Janeiro. A expectativa é que o show atraia 2 milhões de pessoas.

Entre as recomendações da embaixada, estão evitar expor objetos de valor na praia e prestar atenção nos arredores.

"Mais de um milhão de fãs devem ir ao show. Grandes multidões são imprevisíveis e podem oferecer riscos", alerta o comunicado.

As seis orientações dos EUA para o show da Shakira no Rio:

Esteja atento aos arredores e conheça suas rotas de saída .

e conheça suas . Faça planos de contingência caso você se separe de amigos ou familiares.

caso você se separe de amigos ou familiares. Evite expor objetos de valor (celulares, joias, passaportes).

(celulares, joias, passaportes). Cuide da sua comida e bebida o tempo todo.

o tempo todo. Planeje seu transporte com antecedência e use serviços confiáveis .

com antecedência e use . Saiba o endereço da sua acomodação e compartilhe-o com seu contato de emergência.

Shakira em Copacabana

Shakira se apresenta no projeto anual Todo Mundo no Rio, promovido pela prefeitura da cidade e pela iniciativa privada, neste sábado. Antes da colombiana, Madonna (2024) e Lady Gaga (2025) também fizeram megashows em Copacabana.

O show está marcado para começar às 21h45 e terá transmissão da TV Globo. A programação começa cedo: o DJ brasileiro Vintage Culture se apresenta entre 17h45 e 18h45, seguido pelo DJ Maz, das 19h às 20h30. Após a atração principal, haverá uma apresentação de Papatinho e Melody.