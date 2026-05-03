Shakira, Lady Gaga ou Madonna; quem levou mais público ao Rio?

O projeto Todo Mundo no Rio escreveu mais um capítulo de sua história neste sábado (2), com a apresentação de Shakira na Praia de Copacabana. A cantora latina é a terceira estrela global a se apresentar gratuitamente na orla carioca, consolidando a iniciativa lançada em maio de 2024.
Criado para impulsionar o turismo e aquecer a economia da cidade, o festival estreou com Madonna e, desde então, já reuniu três das maiores cantoras da música mundial. A segunda edição, em 2025, foi comandada por Lady Gaga, e agora Shakira assume o palco em 2026.
Dados oficiais da Riotur, órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro, mostram que a mobilização do público cresceu a cada edição. Confira o ranking de público abaixo.
Ranking
- Lady Gaga (maio de 2025): 2,1 milhões de pessoas
- Shakira (maio de 2026): 2 milhões de pessoas
- Madonna (maio de 2024): 1,6 milhão de pessoas
Festival "Todo Mundo no Rio"
O recorde de público do projeto Todo Mundo no Rio ainda pertence a Lady Gaga. Segundo a Riotur, a cantora reuniu 2,1 milhões de pessoas na edição de 2025, superando os 1,6 milhão de Madonna na estreia, em 2024.
A maior plateia de um show internacional na praia, no entanto, segue com Rod Stewart, que em 1994 levou entre 3,5 milhões e 4,2 milhões de pessoas para Copacabana — feito que entrou para o Guinness Book como o maior show gratuito da história.
Neste sábado (2), Shakira encerrou a terceira edição do evento. “Todo Mundo no Rio com Shakira: 2 milhões de pessoas. A Loba fez história no Rio. Pode espalhar porque é número oficial da Prefeitura”, escreveu o prefeito Eduardo Cavaliere nas redes sociais.
Um espetáculo de drones abriu a noite em Copacabana. Emocionada diante da multidão, Shakira falou em português e relembrou sua relação com o país:
— Pensar que cheguei aqui com 18 anos, sonhando em cantar para vocês… e acabei me apaixonando por vocês. Brasil, eu te amo. É mágico ver milhões de almas juntas, prontas para cantar, se emocionar, dançar e lembrar o mundo do que é realmente importante.
A cantora dedicou a apresentação às mulheres:
— Nós, mulheres, cada vez que caímos, nos levantamos mais sábias, mais fortes e mais resilientes. As mulheres já não choram. Por isso, esse show é para todas nós. Sozinhas podemos ser mais vulneráveis, mas juntas somos invencíveis.
Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo dividiram o palco com a estrela latina e encantaram o público. O evento já está incorporado ao calendário oficial da cidade, com edições previstas até pelo menos 2028.