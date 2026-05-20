Música

Raízes folk
Notícia

Sem muito espaço para nostalgia, Robert Plant mostra reinvenção em show intimista em Porto Alegre

Ao lado da cantora inglesa Suzi Dian e do projeto Saving Grace, o ex-vocalista do Led Zeppelin voltou à Capital para apresentar a turnê "Roar in the Fall" no Auditório Araújo Vianna

William Mansque

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS