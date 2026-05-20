Sem muito espaço para nostalgia, Robert Plant mostra reinvenção em show intimista em Porto Alegre

Não foi uma noite de explosões roqueiras, como nos tempos de sua notória ex-banda, Led Zeppelin. Tampouco de nostalgia. Contudo, não foi menos arrebatador. No show realizado no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, na noite desta terça-feira (19), Robert Plant realçou sua maturidade artística: sólida, elegante e precisa.

Foi a segunda vez de Plant em Porto Alegre. Na primeira ocasião, o ex-vocalista do Led Zeppelin se apresentou na capital gaúcha em 2012, no Gigantinho, acompanhado da banda The Sensational Space Shifters.

Desta vez, Plant voltou com a turnê Roar in the Fall (também traduzida na divulgação por aqui como Rugido de Outono), com o projeto Saving Grace with Suzi Dian. Aliás, Suzi divide os vocais do repertório com o cantor e toca acordeom. Completam a banda Tony Kelsey (mandola, guitarra e banjo), Matt Worley (banjo e guitarra), Barney Morse-Brown (violoncelo) e Oli Jefferson (bateria e percussão).

A turnê foi concebida a partir do álbum Saving Grace (2025). Com este projeto, o cantor de 77 anos apresenta um show intimista, trazendo influências de folk, blues, gospel e country. É como se Plant estivesse saudando algumas de suas referências.

É inegável que o cantor é o nome mais conhecido no palco, mas ele já ressaltou que encara o projeto como uma empreitada coletiva. Em relação a Suzi, Plant declarou anteriormente que precisava de alguém que "representasse um caminho suave e doce". No caso, uma voz feminina que pode ir além de seu próprio alcance.

E foi isso que Suzi proporcionou no Araújo. A cantora inglesa atuava como um contraponto vocal: adicionava textura e profundidade emocional ao canto de Plant. Conscientemente, o cantor divide os agudos e alguns trechos de maior brilho com a artista.

Suzi atuou como contraponto vocal de Plant. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Havia músicas em que ela conduzia as linhas mais altas enquanto Plant entrava como contraponto rouco e expressivo. Cada vez que assumia o vocal principal, a cantora evidenciava sua delicadeza folk.

É natural que o tempo cobre o seu preço. Plant certamente não tem mais aquela potência ou alcance agudo dos tempos de Led. É um vocal ligeiramente mais contido. Contudo, o cantor ainda carrega interpretação e inteligência vocal. Plant aposta em intenção e emoção. Ele adaptou sua técnica à idade. Ainda é uma presença imponente, mesmo dentro de uma proposta intimista e coletiva.

Comunicativo e bem-humorado, Plant também comentou sobre uma ou outra canção do repertório e fez algumas brincadeiras. Na volta para o bis, alguém da plateia gritou Rock and Roll, solicitando a faixa do Led IV. Ao que o cantor deu de ombros:

— It’s only rock and roll here ("Só tem rock and roll aqui", em tradução livre).

Cativante e cirúrgico

Diante de 3,2 mil pessoas, Plant e seus comparsas fizeram um show cativante e cirúrgico de 1h30min. Por vezes, havia uma atmosfera mística promovida pela banda. A apresentação começou às 21h09min, com uma versão de The Very Day I'm Gone, de Nora Brown. Logo no início, Plant já comprovou que ainda tem força no gogó.

O show seguiu mesclando cancioneiros afetivos para Plant, como Higher Rock (cover de Martha Scanlan presente no álbum de 2025, que teve o vocalista tocando harmônica), Orphan Girl (de Gillian Welch, com parte solo de Suzi), Angel Dance (de Los Lobos, gravada pelo cantor em 2010), It's a Beautiful Day Today (de Moby Grape, também presente no Saving Grace) e até uma faixa de Neil Young (For the Turnstiles), com Suzi no comando e solo sobrenatural de violoncelo.

Porém, os momentos em que Plant e o grupo resgataram canções do Led foram os que mais atiçaram o público. Casos de Ramble On, Four Sticks, Friends e Bron-Y-Aur Stomp (com citação a Black Dog), que fechou o show. Foi quando a nostalgia bateu, quando emergiu o motivo pelo qual a plateia conheceu o cantor. Muitos dos presentes no Araújo ansiavam por mais dessas experiências.