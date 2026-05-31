Rock In Rio 2026 anuncia line-up com Calvin Harris, Black Eyed Peas e mais

A venda geral de ingressos está prevista para o dia 8 de junho. Rita Seixas / Divulgação/Rock in Rio

O Rock In Rio 2026 anunciou o line-up completo do festival na noite deste sábado (30). Entre os nomes internacionais confirmados estão Calvin Harris, Ne-Yo, Black Eyed Peas, Nelly, Halsey e Lola Young.

Já os novos artistas nacionais que foram anunciados são Barão Vermelho (em sua "formação original"), Ivete Sangalo, Jota Quest (com um repertório de músicas de Tim Maia), BaianaSystem, Calema, Marina Sena, Céu, Joelma, Viviane Batidão, Carol Biazin e Joyce Alane.

O festival ocorre entre os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026.

Ingressos

A venda geral de ingressos está prevista para o dia 8 de junho, a partir das 19h.

Já a pré-venda acontece em 2 de junho, a partir das 12h, para clientes do banco Itaú e para sócios do Rock In Rio Club.