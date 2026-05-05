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Piano de 1977 danificado na enchente poderá voltar a ser ouvido em Porto Alegre após restauro

Instrumento será atração em espetáculo das cantoras Angela Diel e Carla Maffioletti e do pianista Fernando Rauber nesta terça (5) e quarta (6) no Teatro Renascença

André Malinoski

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