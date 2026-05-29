Os Fagundes comentam morte de Pedro Ortaça e saúde de Bagre: "Sabemos o que estão passando"

Paulinho, Neto e Ernesto (na ordem, atrás de Bagre) participaram do "Timeline", da Rádio Gaúcha. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A morte de Pedro Ortaça, aos 83 anos, mobilizou artistas ligados à cultura gaúcha nesta sexta-feira (29). Em participação no programa Timeline, da Rádio Gaúcha, os irmãos Neto, Ernesto e Paulinho Fagundes falaram sobre a despedida do último Tronco Missioneiro enquanto vivem um momento difícil com o pai, Bagre Fagundes, internado na UTI do Hospital Ernesto Dornelles.

Aos 86 anos, o artista sofreu uma parada cardiorrespiratória após se engasgar durante um almoço, há cerca de duas semanas. Desde então, recebe cuidados hospitalares intensivos.

No Timeline, os filhos de Bagre relacionaram a dor da família Ortaça ao temor que também atravessa os Fagundes nos últimos dias.

— Sabemos o que eles estão passando porque estamos enfrentando um medo muito grande. Poucas vozes, além do meu pai e dos meus irmãos, me emocionam tanto quanto a voz de Pedro Ortaça — disse Paulinho Fagundes.

"Estamos com muita esperança"

Apesar do quadro de saúde delicado, Os Fagundes reforçaram que estão confiantes na recuperação de Bagre.

— Quem tem esperança, tem fé. Nós estamos com muita esperança — afirmou Neto, solidarizando-se com a perda dos Ortaça. — Mandamos um abraço para essa família que, com certeza, sabemos o que está sentindo agora.

Segundo os filhos, a família vem recebendo uma "avalanche de carinho" desde que o quadro de saúde do pai se tornou público após uma entrevista concedida à colunista de GZH Juliana Bublitz.

— É impressionante o carinho. O pessoal do hospital disse que teria de avisar as pessoas, porque era uma avalanche de carinho de todos os lados. Isso é construção. O pai construiu isso — refletiu Neto.

Paulinho destacou que as manifestações de carinho também têm ajudado a família a passar por esse momento:

— Está sendo muito importante para a gente ver o quanto nosso pai é amado não apenas por nós, familiares, mas por muitas pessoas.

"Nós estamos com muita esperança", diz Neto Fagundes sobre saúde de Bagre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

"Escutem esses caras"

Ao longo da conversa, os irmãos lembraram a relação próxima que Bagre construiu com nomes históricos da música regional gaúcha, especialmente com os Troncos Missioneiros — movimento formado por Pedro Ortaça, Noel Guarany, Cenair Maicá e Jayme Caetano Braun.

Neto contou que o pai sempre fez questão de aproximar os filhos dos artistas que admirava, dizendo: "Escutem esses caras". Segundo ele, a convivência direta com os veteranos da música nativista ajudou a formar a sua identidade artística, bem como a dos irmãos.

O apresentador do Galpão Crioulo lembrou, ainda, episódios vividos ao lado dos Troncos Missioneiros. Narrou o dia em que passou na casa de Jayme Caetano Braun após vencer, com uma composição do pajador, a Sapecada da Canção Nativa, festival da cidade de Lages, em Santa Catarina.

— Ele fez até carreteiro para mim — lembrou.

Ernesto Fagundes destacou o legado deixado pelo quarteto das Missões. Em seu entendimento, os artistas representam um movimento fundamental para a música regional gaúcha.

— Não é (o legado) só de um Tronco Missioneiro. É um tronco de vida, a raiz de uma história — afirmou.

Veja a entrevista: