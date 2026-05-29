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Os Fagundes comentam morte de Pedro Ortaça e saúde de Bagre: "Sabemos o que estão passando"

No programa "Timeline", da Rádio Gaúcha, Paulinho, Neto e Ernesto ressaltaram esperança na recuperação do pai, internado por parada cardiorrespiratória

Camila Bengo

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