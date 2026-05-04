Música

Lotação máxima
Notícia

"O público gaúcho não só ouve, mas vive a música", afirma Belo, uma das atrações do Samba Porto Alegre

Serão mais de 10h de shows no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, no dia 16. Ingressos para o festival esgotaram nesta segunda-feira

Alexandre Rodrigues

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS