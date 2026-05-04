Porto Alegre volta a pulsar na frequência do samba e do pagode em um dos eventos mais aguardados do ano. @oxgnstudio / Divulgação

O cavaquinho nem precisa de convite: ele simplesmente começa e, quando a gente percebe, já está pulsando no coração. É nesse clima que, no dia 16 de maio, Porto Alegre entra no compasso e se transforma em um grande reduto do samba com mais uma edição do Samba Porto Alegre, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (o Harmonia).

Como toda boa roda pede protagonistas à altura, Belo chega para incendiar o palco logo após se despedir de Misael, seu personagem na novela Três Graças, cujo último capítulo vai ao ar na véspera, sexta-feira (15). Na correria do fim das gravações, o cantor e ator conversou com a reportagem (veja a entrevista abaixo).

Mas a festa não para por aí. Ao lado do ex-vocalista do Soweto, o line-up reúne nomes que dispensam apresentação: Thiaguinho, Rodriguinho, Yan, Grupo Chocolate — com Erick Jordan e Novo Extima —, além dos DJs Graeff e Tana, e roda de samba com o Paulista do Samba Tri.

O impacto da programação, que promete mais de 10h de shows, já se reflete na bilheteria. Conforme divulgado pela organização do festival nesta segunda-feira (4), os ingressos estão esgotados.

— A resposta do público foi extraordinária, com uma procura por ingressos que superou nossas expectativas e teremos lotação máxima. Isso mostra a força do Samba Porto Alegre e como o evento já se consolidou na história da cidade — celebra Rodrigo Bili, sócio-diretor do evento.

Confira a entrevista com Belo

O Rio Grande do Sul tem uma tradição de samba que cresce a cada dia, e eventos como o Samba Porto Alegre são prova disso. Para você, que circula e faz sucesso no Brasil inteiro, como enxerga a força do que é produzido aqui no nosso Estado?

Eu sou apaixonado por essa terra. O Rio Grande do Sul tem uma entrega, uma verdade no samba que é de arrepiar. Vejo que o público gaúcho não só ouve, mas vive a música. Esse momento de união que o nosso movimento atravessa é lindo, e ver Porto Alegre pulsando com o Samba Porto Alegre só mostra que o pagode não tem fronteiras. É um respeito mútuo, uma troca de energia que me alimenta. O pagode vive um dos seus melhores momentos, e ter vocês contribuindo com isso é incrível.

Em meio a uma rotina tão intensa como artista, quando você consegue pausar tudo para se permitir viver um momento como fã?

O coração do artista nunca deixa de ser coração de fã, né? Sou um eterno apaixonado pela música e pela arte em geral. Quando consigo dar uma pausa, me permito ouvir os mestres que me formaram e também conhecer o que está rolando de novo. A arte é o que me movimenta.

Cantor Belo subirá ao palco do festival. Divulgação / Divulgação

Ao que parece, sua popularidade cresceu de forma muito natural com o passar dos anos. Você costuma traçar objetivos sobre onde quer chegar?

Eu sempre digo que o amor pelo que faço é o meu guia. Nunca fiz música pensando apenas em números, mas em tocar o coração das pessoas. Claro que a gente tem sonhos e metas, mas deixo muito nas mãos de Deus. O que é natural permanece, entende? Meu objetivo hoje é continuar sendo trilha sonora para as histórias de amor desse Brasil. Se eu conseguir fazer alguém sorrir e se emocionar por meio do meu instrumento de amor, que é a voz e a música, sinto que cumpri meu papel naquele momento.

Muita gente te chama de "Roberto Carlos do pagode", por você ser o rei do romantismo. O Brasil já te coroou assim. E você, sente que é merecedor desse trono?