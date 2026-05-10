Música

Aos 95 anos
Notícia

Morre o maestro Tasso Bangel, criador de grupo que "exportou" a música gaúcha na década de 1950

Músico foi líder do Conjunto Farroupilha, que durou até os anos 1990

Kassiane Michel

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Ana Capellari

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