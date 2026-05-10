Morre o maestro Tasso Bangel, criador de grupo que "exportou" a música gaúcha na década de 1950

Tasso Bangel vivia em São Paulo. Andréa Graiz / Agencia RBS

O maestro Tasso Bangel, um dos grandes nomes da música gaúcha, morreu na madrugada deste sábado (9), aos 95 anos. Em 1948, ele criou o Conjunto Farroupilha, grupo que foi um dos principais responsáveis por levar a música regional do Rio Grande do Sul para o eixo Rio-São Paulo na década de 1950.

Natural de Taquara, na Região Metropolitana de Porto Alegre, o músico vivia em São Paulo. De acordo com o filho, João Bangel, o músico faleceu em casa:

— Estava em paz. Não tinha nenhuma doença. Só descansou.

A cerimônia de despedida ocorrerá em São Paulo. O corpo do maestro será cremado e as cinzas serão trazidas para o Rio Grande do Sul.

O Conjunto Farroupilha fez sucesso no Brasil e ganhou o mundo quando passou a promover eventos da companhia aérea Varig e a fazer apresentações em países como Alemanha, França, Estados Unidos e Portugal.