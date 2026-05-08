Morre o guitarrista Luiz Carlini, aos 73 anos

Causa da morte de Luiz Carlini não foi informada. Lincoln Uncle Baraccat / Divulgação

O guitarrista Luiz Carlini morreu na quinta-feira (7), aos 73 anos. A informação foi divulgada pelo perfil dele nas redes sociais, sem divulgar a causa da morte.

Ao longo da carreira, Carlini fez parte das banda Tutti Frutti e Mutantes. Ele também trabalhou com grandes nomes como Barão vermelho, Titãs, Marcelo Nova, Supla, Erasmo Carlos e Lobão. Ao lado de Rita Lee, gravou grandes clássicos da cantora, como Ovelha Negra e Agora Só Falta Você.

Ele será sepultado no Cemitério da Lapa, na zona oeste de São Paulo. O velório será realizado a parir das 12h desta sexta-feira (8).