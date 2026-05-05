Morre Guto Graça Mello, autor da música tema do "Fantástico", aos 78 anos

Augusto Graça Mello atuou como produtor musical na TV Globo. Reprodução / @sylviamassari / Instagram

Augusto (Guto) Graça Mello, produtor e diretor musical, morreu nesta terça-feira (5), no Rio de Janeiro, aos 78 anos. Segundo familiares, a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória. As informações são do g1.

Ele estava internado no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, havia mais de um mês, após sofrer uma queda. Guto deixa a esposa, a atriz Sylvia Massari, duas filhas e dois enteados.

Vida e carreira na música

Filho dos atores Stella Graça Mello e Octávio Graça Mello, Augusto nasceu em 29 de abril de 1948. Após concluir o ensino médio, chegou a iniciar o curso de arquitetura na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas abandonou a graduação para se dedicar à música.

Ainda nos anos 1960, estudou violão, passou a compor e frequentou a escola Pro Arte. Em parceria com Mariozinho Rocha, teve canções gravadas por artistas como Elis Regina e Nara Leão. Também integrou o grupo Vox Populi e se apresentou no México.

Trilhas famosas

Quando voltou ao Brasil, o produtor musical entrou para a Globo em 1972 para produzir a música do programa Viva Marília, comandado por Marília Pêra.

Em 1973, Guto assinou a trilha da novela Cavalo de Aço, a sua primeira, ao lado de Nelson Motta. Também produziu trilhas como Gabriela, Saramandaia, Estúpido Cupido e Pecado Capital.

Além da TV Globo, trabalhou na gravadora Som Livre como gerente-geral e ajudou a impulsionar carreiras de artistas como Cazuza e Lulu Santos.

O trabalho mais reconhecido de Guto foi o tema de abertura do programa Fantástico. Ele também produziu mais de 500 discos, entre eles, obras de Rita Lee, Roberto Carlos, Maria Bethânia e o primeiro álbum de Xuxa Meneghel.