Morre Clarence Carter, lenda do soul e do R&B, aos 90 anos

Carter morreu em decorrência de pneumonia e septicemia. Redes Sociais / Reprodução

Clarence Carter, lenda do R&B responsável por hits como Patches e Slip Away, morreu aos 90 anos em decorrência de pneumonia e septicemia. O cantor também enfrentava um câncer de próstata em estágio avançado.

A informação foi confirmada pela ex-esposa Candi Staton e por Rodney Hall, presidente da FAME Studios.

Carter fez sucesso no final do anos 1960 com o lançamento de Step By Step e Tell Daddy, alcançando o estrelato de fato com Slip Away, de 1968.

Em 1970, o cantor foi indicado ao Grammy de Melhor Canção de R&B por Patches. A música, uma das maiores de sua carreira, teve versão em português com Marvin, um dos primeiros sucessos dos Titãs.