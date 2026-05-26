Mariah Carey fará shows no Brasil no final do ano

Mariah Carey é conhecida mundialmente por seus hits, principalmente "All I Want for Christmas Is You". Dimitrios Kambouris / Getty Images via AFP

A cantora Mariah Carey fará dois shows no Brasil em novembro: um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. A artista virá ao país com a turnê especial de Natal Mariah Carey’s Christmas Time. A informação foi confirmada pela produtora 30e nesta terça-feira (26).

Os shows estão marcados para 17 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo, e 21 de novembro na área externa da Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

A venda dos ingressos para o público em geral começa ao meio-dia de 1º de junho. Clientes Private Bank e Itaú Personnalité podem comprar o ingresso antes, em 29 de maio. Já clientes Itaú Unibanco podem adquirir os ingressos a partir de 30 de maio.

Mais cedo, uma postagem do Itaú sugeria o anúncio do show da cantora. O vídeo mostrava um totem com um cartaz, porém coberto por um bloco de gelo. As informações completas só poderiam ser vistas quando o gelo derretesse.

A ação de marketing faz referência ao "descongelamento" simbólico que a artista faz todos os anos com a aproximação do Natal. Isso porque ela é a voz por trás do hit All I Want for Christmas Is You, que volta às paradas de sucesso nesta época.

A artista esteve em São Paulo em setembro de 2025, quando se apresentou no festival The Town, realizado no Autódromo de Interlagos.

Polêmica com hit natalino

Em dezembro passado, Mariah Carey obteve uma vitória adicional na Justiça dos Estados Unidos após o arquivamento definitivo do processo que a acusava de plágio no clássico natalino All I Want for Christmas Is You.

A cantora recebeu US$ 92,3 mil em honorários advocatícios, valor arcado pelos advogados do autor da ação, o cantor country Andy Stone, conhecido como Vince Vance.

Stone havia alegado que a canção lançada por Mariah em 1994 copiava uma música homônima gravada por sua banda, Vince Vance & the Valiants, em 1988, e pedia uma indenização de US$ 20 milhões.