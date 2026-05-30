Música

Da partitura ao tablet
Notícia

"Hoje, ninguém tira o rosto do celular": como escolas de música de Porto Alegre se adaptam aos novos tempos

Empreendimentos tradicionais como Talentho's, Cordas & Cordas e Tio Zequinha usam aplicativos, vídeos e livros interativos como material de apoio

André Malinoski

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