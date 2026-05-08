Helicóptero de Henrique e Juliano cai em fazenda no Tocantins; dupla se manifesta

Helicóptero caiu em cima de uma árvore nesta manhã. Redes sociais / Reprodução

O helicóptero da dupla sertaneja Henrique e Juliano caiu em uma das fazendas dos cantores em Porto Nacional, região central de Tocantins, nesta sexta-feira (8).

Ao g1, o Corpo de Bombeiros informou que três pessoas estavam na aeronave (um casal e o piloto). O casal sofreu ferimentos leves e o piloto não teve lesões.

A assessoria de Henrique e Juliano informou que o piloto do helicóptero era Edson Reis, pai dos cantores. Imagens divulgadas nas redes sociais revelam que a aeronave ficou pendurada em uma árvore. O caso está sendo apurado pela Polícia Militar do Tocantins.

Henrique e Juliano se manifestaram sobre o ocorrido

Dupla se manifestou nas redes sociais sobre o acidente e tranquilizou os fãs. Reprodução / @henriqueejuliano / Instagram

Nas redes sociais, Henrique e Juliano comentaram o caso e tranquilizaram os fãs.

— Vocês devem ter visto notícias sobre o acidente com o helicóptero, mas está todo mundo bem. Meu pai que estava no comando, ele é um piloto experiente e não teve nenhum tipo de lesão grave. Foi só dano material, graças a Deus — afirmou Henrique.

— A gente notificou a família. O helicóptero está no meu nome, mas eu não estava dentro. Graças a Deus meu pai está bem, foi só dano material. Obrigada pela preocupação de vocês, que Deus abençoe vocês sempre. — completou Juliano.

Veja a nota divulgada pela equipe de Henrique e Juliano

Confirmamos o incidente, com helicóptero pertencente à família de Henrique e Juliano. A aeronave fez um pouso de emergência Na tarde de hoje, 08 de maio.