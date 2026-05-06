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Romântico e reflexivo
Notícia

"Gosto muito da canção de amor e da sofrência, como a de Lupicínio Rodrigues", diz Tim Bernardes

Artista fala sobre a turnê de despedida do álbum "Mil Coisas Invisíveis", que começa nesta quinta-feira (7) em Porto Alegre

Danielly Oliveira

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