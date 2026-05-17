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Festa emo na Capital
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Fresno relembra sucessos e atrai grande público em show gratuito na Redenção: "Somos feitos de cada pessoa desse lugar"

Banda se apresentou no Parque Farroupilha durante programação da Semana S

Kizzy Abreu

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