Fresno relembra sucessos e atrai grande público em show gratuito na Redenção: "Somos feitos de cada pessoa desse lugar"

Uma das bandas mais queridas pelos gaúchos, a Fresno realizou um show gratuito neste sábado (16) no Parque Farroupilha, em Porto Alegre. A apresentação faz parte da Semana S, iniciativa do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac.

Lucas Silveira, Gustavo Mantovani, o Vavo, e Thiago Guerra animaram o público com sucessos antigos e novos. O show, porém, não foi "só mais um": representou a consolidação de uma trajetória construída ao longo de mais de duas décadas.

Desde a divulgação do evento, a banda deixou claro que se tratava de uma das maiores apresentações da carreira da Fresno em um lugar mais do que especial para a história dos artistas, a Redenção. O cartão-postal de Porto Alegre dá nome a um dos sucessos da banda.

— A gente conhece cada grão de areia, cada grama, cada calçada, cada escola, cada espaço público, e nós somos feitos de cada pessoa desse lugar — disse Lucas.

Em resposta, o público cantou em coro com aplausos e gritos que tomaram conta da Redenção, em um clima de emoção e celebração.

Mais cedo, a banda Papas na Língua também se apresentou no mesmo palco. Já na sexta-feira (15), foi a vez do cantor Xande de Pilares e da Turma do Pagode animarem o público.

"O maior público que a gente tocou"

O público no show na Redenção foi o maior para qual a Fresno já tocou, segundo a banda. André Ávila / Agência RBS

A apresentação deste sábado (16) não foi a primeira da banda na Redenção. Em 2007, a Fresno fez um show no mesmo local e reuniu principalmente fãs da cena emo e do rock alternativo que acompanhavam o crescimento da banda em Porto Alegre.

O show em questão já carregava um peso simbólico para os integrantes da banda por representar a chance de tocar em um dos espaços públicos mais tradicionais da Capital. Duas décadas depois, o retorno ao Parque Farroupilha acontece em outra dimensão, diante de um público muito maior.

— Há 20 anos, já tinha uma emoção de "nossa, vamos tocar na Redenção". E era um show na Redenção, mas era um show menor e mesmo assim já tinha sido um negócio muito louco. Só que o que está acontecendo hoje tem um peso maior. A gente está há tanto tempo fazendo isso e poder repetir de novo um ciclo desses, 20 anos depois daquele primeiro show, tem muito significado e muito peso para gente — disse Lucas em entrevista à Zero Hora minutos antes da apresentação.

Em posts nas redes sociais e em entrevistas com a imprensa, Lucas já projetava que o público deste sábado seria o maior que a banda já havia performado. E foi mesmo! De acordo com a organização do evento, o show reuniu um público estimado em 70 mil pessoas.

— O maior público que a gente tocou — destacou Lucas.

Carta de Adeus

Guerra (E), Lucas (C) e Vavo (D) lançam o 11º álbum da carreira da Fresno. Camila Cornelsen / Divulgação

Com 27 anos de história, a banda Fresno lançou o álbum Carta de Adeus em 24 de abril de 2026. A produção conta com nove faixas e uma releitura da canção Pessoa, de Dalto.

Em entrevista para Zero Hora ainda em abril deste ano, os integrantes da banda comentaram sobre o processo de criação do álbum.

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— A gente nunca começou um disco com um nome ou um conceito antes das músicas existirem. A Fresno tendo 11 álbuns, a gente percebe que cada álbum tem músicas que vão surgindo conforme o que se vive naquele momento. E fazendo as músicas do Carta de Adeus, eu percebi um clima de uma despedida que, por vários momentos, não é melancólica, porque é um adeus resolvido. Eu fui percebendo que cada adeus era como se fosse uma carta não escrita para algum momento, para alguma pessoa, para alguma versão até de mim mesmo. Jogando esses pesos para fora, tu fica mais leve — contou Lucas.

Já a sonoridade de Carta de Adeus une ritmos e não é marcado somente pela presença do pop ou rock. Unidas às composições, o álbum assumiu um tom de "despedida para momentos que já aconteceram na vida", segundo Vavo.

As músicas de Carta de Adeus

Eu Não Vou Deixar Você Morrer Carta de Adeus (Bye Bye Tchau) Tentar de Novo e de Novo Sóbria Pessoa Logo Agora Que o Meu Mundo Girou Tudo o Que Você Quer Se Foi Tão Fácil O Cantor e o Taxista Eu Não Sei Dize Não

Semana S

Realizada de forma simultânea em diversas cidades do país, a Semana S do Comércio promove ações voltadas à cultura, lazer, educação, saúde e cidadania, com o propósito de aproximar a comunidade das iniciativas desenvolvidas pelo Sistema Comércio.

Em Porto Alegre, a programação principal aconteceu nos dias 15 e 16 de maio, com atrações culturais, serviços gratuitos e atividades abertas ao público.