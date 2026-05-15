Festivais além da música: Planeta Atlântida foi destaque em painel do São Paulo Innovation Week

Planeta Atlântida foi destaque em painel do São Paulo Innovation Week nesta sexta-feira (15) Camila Cara / Especial

Grandes festivais não se notabilizam apenas por oferecer música e experiências inesquecíveis, mas também por criar conexões, memórias e senso de comunidade.

Esta é a marca do Planeta Atlântida, um dos mais longevos eventos do gênero em atividade no país que completou 30 anos de história em 2026, e do Tomorrowland, referência mundial de música eletrônica.

A visão e o legado dessas duas grandes marcas de cultura e entretenimento foram destaque no São Paulo Innovation Week, um dos maiores encontros globais de inovação e tecnologia, na manhã desta sexta-feira (15).

O painel “Muito além do palco: branding, cultura e pertencimento em festivais de música” promoveu um bate-papo com Caroline Torma, diretora-executiva de Marketing e Entretenimento do Grupo RBS, à frente do Planeta Atlântida desde 2022, e Mario Albuquerque, diretor de Festival do Tomorrowland no Brasil. Com mediação da jornalista e produtora musical Cláudia Assef, eles debateram temas como experiência de marca, cocriação, identidade, legado, entre outros atributos que transformam festivais de música em plataformas de conteúdo, posicionamento e conexão.

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Com realização de Grupo RBS e DC Set Group, o Planeta Atlântida é conhecido por seu mix de gêneros musicais e atravessa gerações como o evento do verão gaúcho. Cada vez mais, se posiciona para um público de diferentes faixas etárias.

— Festivais deixaram de ser apenas entretenimento. Hoje, são plataformas de identidade, comunidade e conexão humana. O Planeta segue relevante há 30 anos porque construiu uma relação emocional verdadeira com o público gaúcho — destaca Caroline Torma.

30 anos de Planeta Atlântida

O Planeta Atlântida é o maior festival de música do sul do país e ocorre desde 1996 na praia de Atlântida, no litoral norte gaúcho. Mais de 1,4 mil atrações nacionais e internacionais, de diferentes estilos, já passaram pelos palcos do evento, levando aos planetários mais de 900 horas de música. Essa história é contada no documentário 30 Verões Criando Memórias , disponível na ATL TV, no YouTube.

Parte do calendário oficial do Rio Grande do Sul, o Planeta Atlântida completou 30 anos em 2026 com uma edição histórica, reunindo mais de 80 mil pessoas e 39 parceiros comerciais.