Fãs enfrentam calor em Copacabana à espera de megashow de Shakira 

Neste sábado (2), o Rio de Janeiro acordou em clima de festa. O motivo? Shakira, artista colombiana que se apresenta nesta noite na praia de Copacabana, em um megashow gratuito que promete reunir mais de dois milhões de pessoas — e que a cantora trata como o maior e mais importante espetáculo de sua carreira.

O público responde à altura. Antes mesmo das 11h da manhã, enfrentando um sol castigante e o calor de mais de 30°C, centenas de fãs já se reuniam para esperar a artista. O maior movimento era visto em frente ao hotel Copacabana Palace, onde Shakira está hospedada desde quarta-feira (29). A expectativa é sempre a de que ela apareça na janela e presenteie os fãs com acenos carinhosos, beijos jogados ao ar e corações formados com as mãos, como fez nos dias anteriores.

Muitos fãs usam camisetas da cantora, peças personalizadas para o show e fantasias inspiradas em figurinos icônicos da carreira dela. Também chamam atenção os acessórios que remetem à "loba", apelido associado à artista, e os leques, que viraram tendência nos grandes eventos no Brasil e ajudam o público a enfrentar o calor intenso.

Além dos fãs, ambulantes também dominam a orla desde cedo. Camisetas, copos, bandeiras, cangas, bandanas, leques e outros itens alusivos à cantora podem ser encontrados pela praia. Até mesmo minutos de recarga em carregadores portáteis estão sendo vendidos, mirando quem pretende passar o dia inteiro em Copacabana sem correr o risco de ficar sem bateria para registrar os momentos do show.

Fãs procuram sobras enquanto aguardam a cantora. Camila Bengo / Agência RBS

E quem seria louco de perder qualquer detalhe? O palco montado na areia da praia, também na altura do Copacabana Palace, recebe Shakira a partir das 21h45min. Serão mais de duas horas de apresentação em uma estrutura que impressiona pelo tamanho. Com 1,5 mil metros quadrados, este é o maior palco já construído para o Todo Mundo no Rio, evento promovido pela prefeitura do Rio de Janeiro que já trouxe Madonna, Lady Gaga e, agora, Shakira.

A artista trata o show desta noite como "um concerto no altar da humanidade". Na semana passada, publicou um artigo no jornal O Globo no qual se referiu assim à praia de Copacabana, revelando a emoção e a alta expectativa pelo encontro com o público brasileiro — "o melhor público do mundo", segundo ela.

Na publicação, a cantora também dedicou o show às mulheres latino-americanas que superam desafios e sustentam sozinhas os seus lares — realidade com a qual diz se identificar. Vale lembrar que o espetáculo faz parte da turnê Las Mujeres Ya No Lloran, inspirada no álbum mais recente de Shakira, atravessado por temas como empoderamento feminino e superação pessoal após o fim de seu relacionamento com Gerard Piqué, marcado por uma traição.

Mas uma coisa é certa: nesta noite, em Copacabana, Shakira sentirá o amor — e a fidelidade — de um público que a acompanha fervorosamente há décadas.