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Fãs enfrentam calor em Copacabana à espera de megashow de Shakira 

Com público estimado em mais de 2 milhões de pessoas, apresentação gratuita da cantora colombiana movimenta a orla desde a manhã

Camila Bengo

Direto do Rio de Janeiro

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