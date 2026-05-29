Música

Legado eterno
Notícia

Entenda por que Pedro Ortaça era conhecido como "último Tronco Missioneiro"

Movimento que também teve Noel Guarany, Cenair Maicá e Jayme Caetano Braun transformou a música regionalista ao cantar personagens esquecidos

Camila Bengo

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