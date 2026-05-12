Advogados de Dua Lipa alegam que a empresa nunca pediu autorização para usar sua foto. Instagram @dualipa / Reprodução

A cantora britânica Dua Lipa abriu um processo na Justiça da Califórnia contra a empresa sul-coreana Samsung. Ela acusa a fabricante de utilizar a sua imagem sem autorização nas embalagens de aparelhos de televisão.

A artista reivindica pelo menos US$ 15 milhões (R$ 73 milhões) em danos e prejuízos, segundo o documento da ação apresentado em 8 de maio a um tribunal federal de Los Angeles.

A foto, com o título "Dua Lipa — Backstage no Austin City Limits, 2024", está registrada no Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos e pertence à cantora, segundo o processo. Os advogados da cantora alegam que a empresa nunca pediu autorização para usar a imagem.

Em junho de 2025, Dua Lipa pediu ao grupo Samsung que deixasse de incluí-la nas caixas de alguns de seus aparelhos de TV, sem sucesso. Segundo os representantes da artista, o grupo sul-coreano continua vendendo produtos nos Estados Unidos com a foto de Dua Lipa.

Procurada pela AFP, a Samsung afirmou que a imagem foi fornecida por um provedor de conteúdo para o seu serviço de streaming gratuito Samsung TV Plus, com a garantia de que o provedor havia obtido as autorizações necessárias. O grupo sul-coreano nega, portanto, que agiu de forma consciente e assegura que continua "aberto a uma solução construtiva com a equipe da senhora Lipa".