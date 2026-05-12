Diogo Nogueira cancela apresentações após problema de saúde; entenda

O cantor Diogo Nogueira cancelou a sua agenda de shows marcados para os próximos dias. Ele compartilhou em suas redes sociais na segunda-feira (11) o diagnóstico de laringite bacteriana grave.
A doença impossibilita o uso da voz para apresentações musicais e segundo o texto, está sendo tratada em ambiente hospitalar.
"Lamentamos e agradecemos a compreensão e o apoio do público, reforçando que a decisão foi tomada por orientação médica, visando a plena recuperação do cantor", diz trecho do comunicado.
O cantor está celebrando os seus 20 anos de carreira com a turnê Infinito Samba pelo Brasil. O repertório dos shows é composto por grandes sucessos do samba e músicas autorais.
Na agenda de junho, as apresentações estão marcadas para o dia 7 em Belo Horizonte (MG), dia 20 no Rio de Janeiro (RJ), e dia 27 em Recife (PE). O cantor não informou quais shows estão mantidos ou precisarão ser cancelados.