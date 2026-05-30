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"Eu realmente amo esta cidade": como foi o primeiro dos três shows de Jorge Drexler em Porto Alegre

Cantor se apresentou no Auditório Araújo Vianna na sexta-feira, com ingressos esgotados. Ele volta a subir ao palco neste sábado e no domingo

William Mansque

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