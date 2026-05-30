Como moletom velho em dia frio. Talvez como um abraço de mãe. Ou como Guga jogando no saibro. Definitivamente como Armandinho no Planeta Atlântida. Qualquer que seja a comparação, o cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler estava confortável no palco do Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, na última sexta-feira (29). Estava em casa.

Há uma relação mutuamente afetiva entre o cantor e a capital gaúcha há décadas: a cidade costuma ser uma parada obrigatória em suas turnês, com shows devidamente lotados. O roteiro repetiu-se nesta sexta.

Foi a primeira de três noites de apresentações do uruguaio no Araújo — diante de 3,1 mil pessoas, com ingressos esgotados. Sábado (30) também será de casa cheia para Drexler. Só restam ingressos para o domingo (31). É raro alguém emplacar três datas desta maneira em uma casa histórica da cidade.

O cantor retornou à capital com a turnê do disco Taracá, lançado em março, que domina boa parte do setlist — todas as 11 faixas foram apresentadas no show de sexta. O álbum marca o reencontro de Drexler com suas origens uruguaias (ele viveu em Madrid por mais de 30 anos e voltou para Montevidéu), tendo o candombe como fio condutor do trabalho. Isso se reflete no palco e no repertório, em que ele selecionou canções que dialogam com o universo proposto em Taracá.

Como foi o show

Durante pouco mais de duas horas, Drexler alternou entre o expansivo e o intimista, acompanhado por uma banda precisa e refinada. Em algumas canções, as integrantes se juntavam ao cantor em duetos formidáveis.

O show começou às 21h20min com uma dobradinha do Taracá — Toco Madera e ¿Cómo Se Ama?. Logo, veio a primeira declaração de amor de Drexler em um português mesclado com espanhol:

— Três noites em Porto Alegre, gente. Eu realmente amo esta cidade. Tenho muitos amigos e amigas aqui — empolgou-se o uruguaio.

Cantor uruguaio expressou conexão com a capital gaúcha durante apresentação. André Ávila / Agencia RBS

A plateia vibrou. Aliás, era comum gritos de “te amo”, “lindo”, “ole, ole, ole, ole, Jorge, Jorge ” ou simplesmente “Jorge, Jorge” — sempre respeitando a pronúncia do nome em espanhol, algo como “RÓR-RÊ”.

Além do frescor de Taracá, Drexler resgatou canções de diferentes fases de sua trajetória. Teve Transporte, Telefonía, Polvo de Estrellas e até o candombe Bienvenida, presente em um de seus primeiros registros de 1992.

— Esta música abriu meu primeiro disco (La Luz que Sabe Robar), que era fita K7. Foi um sucesso instantâneo. Vendeu 33 cópias no Uruguai. Eu conhecia 31 das pessoas que compraram, não conseguiram fugir a tempo (risos) — brincou.

Bienvenida integrou um medley de candombes do cantor, com Tamborero e Quimera. A inclusão dessas faixas no repertório pode ser lida como uma afirmação de identidade de Drexler em sua era Taracá. É o caso em que revisitar as raízes também pode ser um caminho para seguir em frente.

Foi pra galera

A partir de Las Palabras, o show ficou realmente intimista. Drexler foi para a galera. Ele desceu do palco e passou a se apresentar no meio da plateia. Impulsionado pelo calor humano ao seu redor, o uruguaio trouxe Guitarra y Vos com o auditório fazendo coro.

O público também compartilharia os vocais com Drexler em Al Otro Lado del Río, trilha de Diários de Motocicleta (2004) e vencedora do Oscar de melhor canção original. Porém, a interpretação à capela do hit parecia um tanto apressada, como se o cantor quisesse se livrar de uma vez da obrigação de apresentá-la.

A simbiose do uruguaio com seu público seguiria em La Edad del Cielo, Soledad e Amar y Ser Amado. Aliás, ao longo do show, os presentes pareciam engolidos pelo universo particular de Drexler, seja para contemplá-lo ou talvez dançá-lo (casais dançavam pelos cantos do auditório em alguns momentos, como se estivessem em um bailão).

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“Brasiguai?”

Drexler voltou ao palco com Movimiento. Eventualmente, comentava sobre as canções apresentadas, contando histórias de suas criações — vide a milonga Cuando Cantaba Morente — ou até palestrando sobre os tempos do candombe em El Tambor Chico.

Então, chegou a vez de ¿Qué Será Que Es?, versão candombe em espanhol de O Que é o Que É?, clássico de Gonzaguinha. O cantor recordou que na sua última vinda a Porto Alegre, foi a um samba na Cidade Baixa (primeiro, chamou de “Bairro Baixa”) e ouviu a música.

— Como todos os sambas que eu vou, chega um momento da noite que essa música aparece, fazendo perguntas sobre o que é a vida. Senti vontade que essa letra filosófica fosse também compreendida em Buenos Aires, Bogotá, em Madrid, em México, enfim, e fiz essa adaptação — relatou.

Sea foi a canção do falso final (aquele teatrinho em que o artista finge encerrar o espetáculo para ouvir os pedidos de "mais um"), mas antes Drexler destacou:

— Os gaúchos fizeram que a gente fique mais dois dias em Porto Alegre.

Na volta para o bis, mais duas canções do Taracá: Ante La Duda, Baila e Bailar en La Cueva, que propagaram um clima festivo no Araújo. Drexler, na sequência, recebeu da plateia uma bandeira mesclando as cores e símbolos nacionais de Brasil e Uruguai. Seria o “Brasiguai”?

Plateia pediu bis e Drexler voltou ao palco. André Ávila / Agencia RBS

Empolgado, o cantor definiu sua relação com o Rio Grande do Sul como poderosa e falou sobre o La Serena — Festival de La Canción, evento realizado em La Paloma, no litoral do Uruguai.

— Vocês estão muito perto do meu coração, tanto afetivamente como geograficamente. Tem muita gente daqui que vai no La Serena — disse. — Nos primeiros dias de janeiro, a gente se junta na praia para não fazer outra coisa além de tocar violão. E há muitos músicos do Rio Grande do Sul por lá. Muito obrigado por considerarem nossas praias como suas também. Sejam sempre bem-vindos.