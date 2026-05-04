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Cantor Zau O Pássaro morre, aos 27 anos, em acidente entre carro e caminhão 

Izac Bruno Coni Silva e sua equipe retornavam de uma apresentação em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia

Zero Hora

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