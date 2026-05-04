Cantor Zau O Pássaro morre, aos 27 anos, em acidente entre carro e caminhão 

Corpo de Zau ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. @zauoficial / Instagram / Reprodução

O cantor de pagode Izac Bruno Coni Silva, mais conhecido como Zau O Pássaro, de 27 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (4). Ele se envolveu em um acidente de trânsito com um caminhão, segundo o g1.

A ocorrência foi registrada por volta das 7h em um trecho da BR-116, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o cantor estava no banco do carona e morreu no local. Outras três pessoas, membros da equipe do artista, sofreram lesões graves. Izac e seus colegas de trabalho voltavam de um show quando aconteceu o acidente.

Os sobreviventes foram levados para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

O corpo de Zau ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) e encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região.

Em nota, a empresa responsável pela carreira do cantor se solidarizou com fãs, amigos e familiares da vítima. "Seu legado permanecerá vivo através da sua música e das lembranças que deixou em nossos corações", diz um trecho do posicionamento. Confira na íntegra abaixo.

Entenda o acidente

O carro, dirigido pelo empresário do artista, colidiu com a lateral traseira de um caminhão que estava parado no acostamento, conforme a PRF.

O veículo com as vítimas seguia para Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), que fica a cerca de 100 quilômetros de Feira de Santana.

O caminhão transportava uma carga de televisores e havia saído do Espírito Santo com destino ao Rio Grande do Norte. O motorista não se feriu.

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Devido ao acidente, a pista ficou parcialmente interditada e só foi totalmente liberada por volta das 10h20min. A Policia Civil ainda investiga as circunstâncias da ocorrência.

Leia nota da empresa na íntegra

"É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do cantor Zau pássaro, que fez parte da nossa história com seu talento, carisma e dedicação à música.

Hoje nos despedimos não apenas de um grande artista, mas também de uma pessoa especial que marcou nossa empresa e o coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e fãs, pedindo a Deus força e conforto para todos.

Seu legado permanecerá vivo através da sua música e das lembranças que deixou em nossos corações.