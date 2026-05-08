Cantor sertanejo Adriano Muniz é encontrado morto em apartamento no Distrito Federal

Com carreira solo iniciada em 2018, o artista contava com mais de 25 mil seguidores em suas redes. Aldemir Produções / Divulgação

O cantor sertanejo Adriano Muniz, de 43 anos, foi encontrado morto em seu apartamento em Vicente Pires, no Distrito Federal, na tarde de quinta-feira (7).

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), vizinhos do prédio acionaram equipes ao perceberem que o cantor não abria a porta havia dias.

A equipe constatou a morte de Adriano assim que chegaram ao local após regulação junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As informações são do g1.

O Estado de Minas apurou que os indícios iniciais afastam a hipótese de crime ou violência. Segundo o delegado Pablo Aguiar, encarregado do caso, as investigações apontam morte por causas naturais.

Adriano Muniz era conhecido na cena musical do Distrito Federal. Com carreira solo iniciada em 2018, o artista contava com mais de 25 mil seguidores em suas redes.

A família e os fãs lamentaram a perda do cantor em sua última postagem no Instagram: