Cantor Israel, da dupla com Rodolffo, sofre acidente em Goiânia

Israel integra dupla sertaneja com o cantor Rodolffo. FLANEY GONZALLEZ / Divulgação

O cantor Israel, da dupla Israel e Rodolffo, sofreu acidente de carro na BR-153, na madrugada desta segunda-feira (25), após atropelar um cavalo que estava na estrada. A ocorrência aconteceu em Goiânia.

Conforme a assessoria da dupla sertaneja, Israel não sofreu ferimentos e está bem, sem ter necessitado de atendimento médico.

Como foi o acidente

Israel estava voltando de um compromisso profissional para sua casa, quando houve o acidente. Conforme nota divulgada pela assessoria da dupla via Instagram (veja abaixo), um veículo que estava na frente do carro de Israel mudou de faixa sem sinalizar, de forma abrupta.

Logo em seguida, o cantor viu o cavalo no meio da pista e acabou atingindo o animal, pois não teve tempo para desviar nem frear. O cavalo não resistiu ao impacto e morreu, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao g1.

A PRF ainda informou que a colisão aconteceu na altura do Km 494 e confirmou que houve apenas danos materiais por parte do cantor.

Confira a nota da assessoria de Israel & Rodolffo

Assessoria da dupla sertaneja disponibilizou nota no Instagram. Reprodução / @israelerodolffo / Instagram

"Na madrugada desta segunda-feira, o cantor Israel, da dupla Israel & Rodolffo, sofreu um acidente de carro na BR-153, em Goiânia, após deixar o hangar, onde havia cumprido sua agenda profissional.

Israel seguia em direção à sua residência, dirigindo dentro da velocidade permitida da rodovia, quando um veículo à sua frente mudou de faixa sem sinalização. Na sequência, o cantor se deparou com um cavalo solto no meio da pista e acabou atingindo o animal, sem tempo hábil para desviar.

Felizmente, apesar do impacto e do susto, Israel não sofreu ferimentos, está bem e não precisou de atendimento médico.