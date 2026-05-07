Bonnie Tyler é colocada em coma induzido após cirurgia de emergência, diz jornal britânico

Após passar por uma cirurgia intestinal de emergência, a cantora Bonnie Tyler, de 74 anos, foi colocada em coma induzido nesta quinta-feira (7).
De acordo com o jornal britânico The Guardian, a artista foi internada às pressas em um hospital em Faro, em Portugal, onde mora, na quarta-feira (6). Segundo a assessoria da cantora, a cirurgia “correu bem”.
No entanto, The Guardian informou nesta quinta que a equipe médica optou por induzir a artista ao coma para auxiliar na recuperação.
Ainda não há informações detalhadas sobre o procedimento realizado nem sobre o estado de saúde da cantora.
Voz rouca e cabeleira
O verdadeiro nome da cantora é Gaynor Hopkins, nascida no País de Gales. A artista alcançou a fama no final da década de 70 com o sucesso It’s a Heartache, antes de se tornar uma das grandes figuras dos anos 1980 graças a hits como Total Eclipse of the Heart (1983) e Holding Out for a Hero (1984).
Conhecida pela voz rouca e sua cabeleira loira, Bonnie Tyler representou o seu país no Festival Eurovision em 2013 com a música Believe in Me. Terminou em 19º lugar.
O rei Charles III distinguiu Bonnie Tyler, em 2023, como membro da Ordem do Império Britânico (MBE, na sigla em inglês), em reconhecimento da sua carreira e da sua contribuição para a música.