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António Zambujo reflete sobre o tempo e a vida em novo disco: "Prefiro ver menos, mas ver melhor"

Cantor e compositor português apresenta o repertório de "Oração ao Tempo" na quarta-feira (6) em Porto Alegre

William Mansque

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