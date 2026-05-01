António Zambujo reflete sobre o tempo e a vida em novo disco: "Prefiro ver menos, mas ver melhor"

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António Zambujo se apresentará no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. Kenton Thatcher / Divulgação

Dentro de um roteiro de 11 cidades brasileiras que receberão a turnê de Oração ao Tempo, o cantor e compositor português António Zambujo desembarca em Porto Alegre nesta quarta-feira (6). Ele se apresenta no Teatro do Bourbon Country a partir das 21h (veja detalhes ao final).

A faixa que dá título ao novo disco, lançado em março, é um versão de música de Caetano Veloso, que participa da gravação em dueto com Zambujo. Falando em Brasil, Oração ao Tempo também traz releituras de Tom Jobim, Torquato Neto e Vinicius de Moraes. Sua ligação com o país estreitou-se ainda mais no ano passado, quando se casou com Maria Luiza Jobim, filha de Tom.

O álbum também traz parcerias recorrentes na trajetória do artista, como Maria do Rosário Pedreira, João Monge e Pedro da Silva Martins, além de nomes da nova geração da música portuguesa, como Carolina Deslandes, Mimi Froes, Rita Dias e seu filho, Diogo Zambujo.

Boa parte do repertório do show será formada pelas canções do disco que dá nome à turnê. Ele estará acompanhado no palco de uma banda formada por João Salcedo (piano), Bernardo Couto (guitarra portuguesa), João Moreira (trompete), Francisco Brito (contrabaixo), José Conde (clarinete baixo) e André Santos (guitarra).

Em entrevista a Zero Hora, Zambujo falou sobre o álbum e o show.

Leia a entrevista com António Zambujo

O repertório desta turnê foi pensado para focar Oração ao Tempo ou formar um mosaico da sua carreira?

É um repertório que não precisa ser muito adaptado para que as pessoas conheçam. Se bem que eu acho que também é interessante para o público não escutar só coisas que são familiares, mas também descobrir coisas novas.

Acho que essa parte, então, é um bocadinho uma tentativa de equilibrar a coisa dessa forma, mostrar um pouco das duas coisas. O show tem por base o último disco, mas também tocaremos temas de outros trabalhos e de coisas que nunca gravei, mas que gosto de cantar.

O desafio é fazer os arranjos inspirados nos arranjos do disco novo. E essa é a parte que eu mais gosto de fazer. Espero que o público goste.

Por que a canção Oração ao Tempo foi escolhida para batizar este trabalho? E como foi a parceria com Caetano Veloso?

A parceria com Caetano foi ótima. Não era uma coisa que eu estava esperando fazer.

Tinha a ideia de gravar a música inicialmente, pois era uma canção que fazia sentido com a temática do disco, com a parte de aproveitar o tempo: a forma como nós usamos o tempo, fazer as coisas mais devagar. Era um pouquinho por aí.

Depois, quando fizemos a base musical do tema, eu estava no Rio de Janeiro, e aí surgiu a oportunidade de gravar com o Caetano, o que foi maravilhoso. A letra do Caetano define muito bem aquilo que nós pretendíamos transmitir com o disco.

Você mencionou a ideia de aproveitar o tempo. Pequenos Prazeres, letra de Maria do Rosário Pedreira, fala exatamente disso: viver o presente, se deixar perder por pequenos prazeres da vida. Essa mensagem reflete um momento atual seu?

Sim, sim. Essa foi a primeira música feita para o disco, na altura da pandemia. Eu queria fazer uma música que falasse sobre isso, e a música depois ficou lá guardada até sair agora.

Tem um heterônimo de Fernando (Pessoa) que é o Alberto Caeiro. Num versinho de poema, ele fala algo como "vou vendo menos, mas vou vendo melhor". Então, é um pouco isso, é ir vendo, não é aquela pressa, não é?

Agora, há várias expressões que são meio assustadoras, como o FOMO (fear of missing out), aquele medo de não estar presente ou de perder qualquer coisa. Assusta viver assim.

Prefiro essa outra forma de viver, que é ir vendo menos, mas ver melhor. Ir aprofundando mais certos conhecimentos. Em detrimento da quantidade, ver com mais qualidade.

Por sua vez, Regresso à Infância remete a uma doce nostalgia, estilo João e Maria de Chico Buarque, só que logo traz aquela sensação amarga do coração partido. O que você procurou transmitir com essa faixa?

Ter ficado lá na infância e não ter sofrido por estas coisas. Só que a vida é isso, essa aprendizagem constante.

Que se Dane, de João Monge, relata um dia de raiva. Ou de acordar errado, como diz a letra. Pode falar sobre essa faixa?

Tinha um filme com o Michael Douglas, Um Dia de Fúria (1993), em que ele enfrentava um dia em que dava tudo errado. De repente, ele sai no carro e começa a confrontar as injustiças do dia a dia com violência também, é um filme meio louco.

É isso: quando a gente tem dias em que nada dá certo, em que perdemos tudo, dá vontade de mandar tudo para o inferno. Só que no final há sempre uma réstia de esperança de que a coisa corra bem. Basta o amor para ficarmos satisfeitos com o resto e esquecer de tudo.

António Zambujo em "Oração ao Tempo"