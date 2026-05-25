Anitta anuncia show da turnê "Equilibrium" em Porto Alegre; veja a data

Anitta divulgou, nesta segunda-feira (25), as datas da turnê do álbum Equilibrium, e Porto Alegre foi escolhida para receber o primeiro show, que ocorre no dia 1º de agosto de 2026. Ainda não há informações sobre o local da apresentação na Capital.
Além de Porto Alegre, a cantora também passará por São Paulo, Fortaleza, Niterói e Salvador durante o mês de agosto com a turnê (veja as datas abaixo).
"A jornada começa agora", escreveu a cantora em seu Instagram ao anunciar a turnê. Apesar de ainda não haver informações sobre os locais dos shows, preços e canais de venda em cada cidade, os ingressos começarão a ser vendidos nesta quinta-feira (28), às 12h.
Equilibrium vem sendo reconhecido internacionalmente pela mistura de versos em português, espanhol e inglês e o encontro entre ritmos como pop, funk, reggaeton, samba e afrobeat.
O disco abrange temas como a espiritualidade, através de referências à religiões de matriz africana, e também se destacou pelas colaborações com artistas brasileiros como Marina Sena (veja abaixo a colaboração).
Confira as datas da turnê Equilibrium
- 1°/8: sábado, em Porto Alegre
- 8/8: sábado, em São Paulo
- 15/8: sábado, em Fortaleza
- 22/8: sábado, em Niterói
- 29/8: sábado, em Salvador