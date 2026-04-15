Turma do Pagode fará show gratuito no Parque da Redenção, em Porto Alegre

Show da Turma do Pagode está previsto para começar às 19h30min na Rdenção, em Porto Alegre. Britto / Divulgação

Porto Alegre vai entrar no ritmo do samba e do pagode em 15 de maio, uma sexta-feira. Xande de Pilares e Turma do Pagode se apresentarão gratuitamente no Parque da Redenção. Ambos os shows fazem parte da Semana S, evento promovido pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP que traz apresentações musicais e palestras para Porto Alegre em 15 e 16 de maio.

Dona de hits como Camisa 10 e Deixa em Off, a Turma do Pagode sobe ao palco às 19h30min. O show foi confirmado na terça-feira (14).

Em março, a Semana S já havia confirmado a apresentação de Xande de Pilares. Referência do samba contemporâneo, ele se apresentará logo após a Turma do Pagode, entre 21h30min e 22h30min.

Semana S

Realizada simultaneamente em diferentes cidades brasileiras, a Semana S do Comércio reúne iniciativas nas áreas de cultura, lazer, educação, saúde e cidadania, com o objetivo de apresentar à comunidade parte das ações desenvolvidas pelo Sistema Comércio.

Em Porto Alegre, a programação principal ocorre nos dias 15 e 16 de maio e inclui atrações culturais, serviços gratuitos e atividades abertas à população.