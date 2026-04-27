Shakira é atração do evento Todo Mundo no Rio, promovido pela prefeitura. Reprodução / @shakira

Um homem que trabalhava na montagem do palco para o show da cantora Shakira em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, morreu na tarde de domingo (26) após acidente com dois elevadores de acesso ao local da apresentação. Ele foi identificado como Gabriel de Jesus Firmino, serralheiro de 28 anos.

Organizadora do evento, a empresa Bonus Track afirmou ao g1 que os socorristas prestaram o primeiro atendimento no local e o Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado. "Neste momento, estamos prestando todo apoio, acolhimento e solidariedade à empresa responsável, sua equipe e aos familiares da vítima."

Segundo a Polícia Militar, uma estrutura de montagem de palco desabou e atingiu o operário. O Corpo de Bombeiros informou que os membros inferiores da vítima foram esmagados em um sistema de elevação da estrutura.

Antes da chegada das equipes, o funcionário já havia sido retirado pelos funcionários da obra. O trabalhador ficou preso na altura da cintura em uma estrutura metálica preta. Os colegas de obra fizeram um esforço para criar espaço para resgatá-lo. Eles chegaram a usar uma empilhadeira, canos e pedaços de madeira na tentativa.

Quando chegaram ao local, os bombeiros realizaram os primeiros socorros e levaram a vítima ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na zona sul.

Firmino era funcionário da MG Coutinho Serviços Cenográficos e atuava na montagem de quatro elevadores. O palco está sendo montado na altura do Posto 3 da praia de Copacabana. A 12ª Delegacia Policial, responsável pelo bairro, investiga o caso e já acionou a perícia.