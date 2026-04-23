Smash Mouth e Spin Doctors cancelam shows em Porto Alegre

Smash Mouth (acima) e Spin Doctors (abaixo) cancelaram suas apresentações em Porto Alegre. Smash Mouth e Spin Doctors / Divulgação

Duas atrações que iriam promover uma noite noventista em Porto Alegre, as bandas americanas Smash Mouth e Spin Doctors cancelaram suas apresentações na cidade. Ambos os grupos subiriam ao palco do Auditório Araújo Vianna no dia 28 de abril.

Em nota, a organização do evento justificou que o cancelamento aconteceu "por conta de uma readequação de agenda, ocasionada pelo adiamento do Somos Rock Festival em São Paulo".

De acordo com a organização, todas as compras efetuadas com cartão de crédito serão reembolsadas automaticamente.

Demais pedidos de estorno devem ser encaminhados pelo e-mail opiniao@opiniao.com.br.

Originalmente, as duas bandas de pop rock trariam hits que dominaram as rádios nos anos 1990 e 2000, como Two Princes e Little Miss Can’t Be Wrong, por parte do Spin Doctors; e All Star, I'm a Believer e Walkin’ on the Sun pelo lado do Smash Mouth.



