Show da Shakira no Rio: onde assistir ao vivo e horário da apresentação em Copacabana

Shakira é a grande atração do evento Todo Mundo no Rio que vai ocorrer no próximo sábado (2), a partir das 21h45min, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.
O palco de 1,5 mil metros quadrados foi montado em frente ao Copacabana Palace e, conforme a organização do evento, a estimativa é de que mais 2 milhões de pessoas acompanhem a apresentação da cantora colombiana.
Precisa comprar ingresso para o show da Shakira?
Não. O evento Todo Mundo no Rio é gratuito e não há comercialização de ingressos. Nas áreas VIPs, o acesso é para convidados dos patrocinadores.
Onde assistir ao show?
Quem não puder ir até Copacabana para acompanhar a apresentação, poderá assistir pela TV: o show será transmitido pela TV Globo, pelo Multishow e também pelo Globoplay.
Quem vai abrir o show?
Os responsáveis pela abertura do show são os DJs Maz e Vintage Culture. A apresentação começa a partir das 17h30min em uma estrutura especificamente para o pré-show, montada ao lado do palco principal.
Como será o esquema de segurança em Copacabana?
O esquema de segurança para o show será semelhante ao que foi utilizado no último Réveillon e nas duas edições anteriores do Todo Mundo no Rio, quando Madonna e Lady Gaga subiram ao palco.
Neste ano, quase oito mil agentes de segurança serão mobilizados, sendo 3,7 mil policiais militares, 1,5 mil policiais civis e 2,2 mil guardas municipais, além de bombeiros, agentes de Segurança Presente e Lei Seca.