Qual foi a causa da morte de Michael Jackson? 

Michael Jackson faleceu no dia 25 de junho de 2009, aos 50 anos. Ver Descrição / Ver Descrição

Com a estreia de Michael marcada para esta quinta-feira (23), o interesse do público pela vida do Rei do Pop voltou a crescer. Dirigido por Antoine Fuqua e estrelado por Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, a cinebiografia, que será dividida em duas partes, promete revisitar a jornada do astro.

Embora a morte do cantor não seja retratada neste primeiro filme, o tema sobre as causas de seu falecimento volta a ganhar destaque. Entre lamentos e especulações, o assunto remete o público ao episódio que parou o mundo em 2009. Mas, afinal, o que causou a morte de Michael Jackson?

A morte que abalou o mundo

Michael Jackson morreu no dia 25 de junho de 2009, aos 50 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Sua morte interrompeu os preparativos para a turnê This Is It e provocou uma comoção global.

A causa da morte foi uma parada cardíaca ocasionada por uma intoxicação de propofol, um anestésico potente normalmente utilizado apenas em ambiente hospitalar.

Michael utilizava o propofol em sua residência como um auxiliar para combater a insônia crônica, referindo-se à substância como "leite" por conta da sua aparência branca.

Homicídio culposo

Após a morte de Michael Jackson, seu médico pessoal, Conrad Murray, que administrava as doses do propofol, foi levado à julgamento.

O processo ocorreu em 2011 e condenou Murray a quatro anos de prisão por homicídio culposo – quando não há intenção de matar. O médico, no entanto, cumpriu apenas dois anos de pena em uma cadeia em Los Angeles. Ele também teve sua licença médica suspensa nos estados do Texas, na Califórnia e em Nevada.

Uma das evidências que embasaram a condenação de Murray foi a autópsia realizada no corpo de Michael Jackson. O documento revelou a dose alta de propofol na corrente sanguínea do cantor.

Além disso, o legista Christopher Rogers, que realizou a autópsia do astro e testemunhou no julgamento de Murray, afirmou que Michael Jackson teria sido "assassinado", o que também contribuiu para a condenação do médico.