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Polêmica e arenas lotadas: como é o show do Soda Stereo que “ressuscita” integrante morto em 2014 com IA

Com apresentações em oito países, nova turnê mobiliza multidões mesmo após a morte de Gustavo Cerati há 12 anos. Tecnologia para recriar sua imagem pode gerar discussões, mas o impacto emocional no público é evidente

Samuel Bizachi

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