Polêmica e arenas lotadas: como é o show do Soda Stereo que “ressuscita” integrante morto em 2014 com IA

Holograma de Cerati, à esquerda, "interage" com os companheiros de carne e osso: Charly (ao centro) e Zeta Instagram / Reprodução

Seis de abril de 2026. Um dia após a Páscoa, a banda Soda Stereo “ressuscitava” Gustavo Cerati pela terceira vez em um palco argentino, acompanhada de 15 mil pessoas na Movistar Arena de Buenos Aires. Os dois shows inaugurais foram em março. Meses antes, o retorno do trio havia sido anunciado de forma surpreendente, com o início da venda de ingressos para, inicialmente, duas apresentações. “Não é um tributo, nem homenagem. É show do Soda Stereo”, comunicou a banda na época.

A questão intrigante era: como seriam shows sem Cerati, compositor, vocalista, guitarrista e líder do grupo, morto aos 55 anos, em 2014, após ficar quatro anos em coma, com assistência respiratória mecânica, depois de um AVC.

Às 21h10min, as luzes caem e a banda surge atrás de uma espécie de cortina branca, que cobre o palco de cima abaixo e nela são projetadas imagens icônicas do grupo, além de outros efeitos visuais.

Da pista, é possível ver no palco as silhuetas de Cerati com seu topete crespo, de Zeta Bosio tocando baixo e de Charly Alberti espancando a bateria. Tão logo ecoam os primeiros solos de guitarra de Ecos, música que abre o setlist e dá nome à nova turnê, quem assume o protagonismo é o público. Formada majoritariamente por pessoas 40+, mas recheada de jovens com cerca de 20 anos, a audiência sai do chão, algo característico dos shows de rock na Argentina.

Pra quem não procurou spoilers, é difícil entender o que acontece no palco, sobretudo porque o público entra em transe na segunda música: Juegos de Seducción. Com o famoso solo de guitarra de Ceratti, é uma das canções associadas com a turnê de retomada temporária do Soda, em 2007, 10 anos após o Último Concierto, marcado em 1997 como o derradeiro da banda.

Mas é quando começa Nada Personal, com os versos “busco calor, en esa imagen de video”, que tudo fica claro. Cai a cortina branca e a banda é revelada. Os sessentões Charly e Zeta estão ali, tocando, suados, empolgados. Cerati ocupa seu tradicional lado esquerdo do palco, faz movimentos laterais com a cabeça, uma de suas características ao vivo, mas desta vez com repetições que, eventualmente, parecem exageradas. E sua imagem mostra alguém que, se nascido em 1959, parece mais jovem do que seria esperado em 2026.

Tampouco é um vídeo dele gravado em vida, trata-se de algo como um holograma. É um Cerati inédito, perfeito, sem rugas, mas com a aparência que tinha por volta dos 40, concebido provavelmente por inteligência artificial. A voz e a guitarra, essas sim são originais, de gravações registradas em vida, de versões ao vivo ou de álbuns do Soda. No show, os únicos que tocam ao vivo são Zeta e Charly.

Zeta Bosio é baixista do Soda desde a fundação, em 1982 Arquivo Eduardo Chuliaker / Acervo pessoal

No Instagram da banda (@sodastereo), imagens de outros espetáculos ajudam a explicar como funciona a interação entre banda, público e as imagens de Cerati.

Como esperado, o setlist tem todos os clássicos da banda. À medida em que a apresentação avança, é fácil encontrar alguém emocionado pelo reencontro com a banda, em prantos, com as mãos no rosto, com incredulidade.

O show termina, as luzes são acesas e vejo um homem de 50 e poucos anos, agachado, limpando os olhos de lágrimas enquanto se apoia em um pilar da arena, amparado por uma familiar. Alguns fãs passam ao lado e lhe consolam com tapinhas nas costas. Outros gritam: “vamos, Soda”. Um até arrisca uma brincadeira:

– Gustavo pareceu diferente do que no show da semana passada, não?

Fãs em Porto Alegre

Apesar de nunca ter estourado no Brasil, Soda Stereo foi e é um fenômeno em países como Chile, México e Peru. Tanto que a turnê Eccos já contabiliza quase 40 shows em 2026, entre ocorridos e agendados, em 8 países. Só em Buenos Aires são 14 apresentações, para 15 mil pessoas cada.

Mesmo não sendo popular em solo brasileiro, há focos de fãs pelo país. Um exemplo é a iniciativa Cerati Day Brasil, surgida em 2025, em Porto Alegre, quando músicos reúnem-se para tocar Soda Stereo ou canções de Gustavo. O terceiro e próximo evento será na noite de 14 de maio, no Sargent Peppers Pub. Ingressos estão disponíveis via Sympla.