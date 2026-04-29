Oruam é alvo de operação da polícia do Rio de Janeiro contra o  Comando Vermelho

Oruam é considerado foragido desde fevereiro por violações na tornozeleira eletrônica. Érica Martin / Agência O Dia/Estadão Conteúdo

O cantor de funk e trap Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, a empresária Márcia Gama, mãe dele, e um dos irmãos, Lucca Nepomuceno, são alvos de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, nesta quarta-feira (29).

De acordo com o g1, são cumpridos 12 mandados de prisão preventiva. Um deles é enderaçado ao pai de Oruam, Marcinho VP, um dos chefes do Comando Vermelho que já está preso.

Até a última atualização desta reportagem, um homem havia sido detido.

Leia Mais Polícia Civil desarticula grupo criminoso que ameaçava agentes de segurança em Butiá

Além de Marcinho VP, outros líderes da facção também estão entre os alvos, como Eduardo Fernandes de Oliveira, o 2D, Edgar Alves de Andrade, o Doca, Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, dentre outros.

O trapper já era considerado foragido desde fevereiro, por violações na tornozeleira eletrônica que usava referente ao processo de tentativa de homicídio contra um policial em julho do ano passado.