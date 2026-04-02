O esforço de Axl e o brilho de Slash: como foi o quinto show do Guns N' Roses em Porto Alegre

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Apresentação da turnê mundial "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" ocorreu no Jockey Club na noite de quarta-feira

William Mansque

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