Ney Matogrosso esbanja energia no palco em show na Capital; veja fotos do espetáculo

A primeira das apresentações na volta da turnê Bloco na Rua, de Ney Matogrosso, foi realizada na noite de quarta-feira (8) no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre. Em mais uma apresentação recheada de cores, luzes e performance, o artista de 84 anos subiu ao palco esbanjando energia no espetáculo.
Embora tenha sido a primeira na Capital, a sessão foi uma data extra, já que a do próximo sábado (11) teve os ingressos esgotados rapidamente. O repertório, já conhecido pelo público, é composto por clássicos que ora fazem todo mundo levantar das cadeiras, ora fazem a plateia de diferentes idades suspirar.
O estudante João Pedro Ferreira Braga, 20 anos, ostentava a maquiagem clássica usada por Ney Matogrosso em suas primeiras performances com a banda Secos & Molhados.
— Nunca tinha ido a um show dele, foi mágico. É impressionante tudo o que ele faz com essa idade e energia — relata.
Braga também conta que criou um laço maior com o artista após assistir à cinebiografia Homem com H, que estreou no ano passado.
O próximo encontro de Ney com os porto-alegrenses será neste sábado, também no Auditório Araújo Vianna.